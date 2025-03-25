Дженнифер Лопес появилась на публике вместе с дочерью и поскандалила с папарацци
- Дженнифер Лопес посетила премьеру "Отелло" в Нью-Йорке вместе с 17-летней дочерью Эммой.
- На мероприятии Лопес поскандалила с фотографом, который подошел слишком близко к ее дочери.
Звездный бомонд собрался на премьере бродвейского спектакля "Отелло". Среди них была и Дженнифер Лопес, которая посетила мероприятие вместе с дочерью.
Американская актриса и певица впервые за долгое время вышла в свет вместе с дочерью – 17-летней Эммой. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дженнифер Лопес.
К слову Дженнифер Лопес появилась на Grammy в изысканной прозрачной юбке: кокетливый образ
На премьеру "Отелло" в Нью-Йорке артистка выбрала изысканный темно-синий ансамбль, состоящий из короткой водолазки и юбки длины макси со шлейфом. Наряд Дженнифер Лопес был расшит золотистыми пайетками.
Певица сверху накинула меховую куртку и дополнила образ массивными серьгами и клатчем.
Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Какой инцидент произошел на премьере
Дженнифер Лопес прибыла на премьеру не сама, а с 17-летней дочерью Эммой, которая надела темно-серый брючный костюм в полоску.
Дженнифер Лопес с дочерью / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
У Page Six сообщили, что один из фотографов подошел к Дженнифер Лопес и ее дочери слишком близко. Большая камера папарацци оказалась прямо перед лицом Эммы. По словам инсайдеров, певица накричала на фотографа.
Напомним, Дженнифер Лопес воспитывает двойняшек – сына Макса и дочь Эмми. Они родились в отношениях певицы с Марком Энтони.