Судмедэксперты назвали причину смерти оскароносного Джина Хэкмена и его жены

Американского актера Джина Гекмена и его жену Бетси Аракаву нашли мертвыми в собственном доме. После результатов вскрытия удалось установить официальные версии – почему умерли супруги.

Джин Хэкмен умер от естественных причин, а его жена ушла из жизни на неделю раньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Эту информацию сообщила главный судмедэксперт штата Нью-Мексико.

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Джин Геймен умер из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятно, это произошло 17 февраля, когда в последний раз работал его кардиостимулятор.

Шериф Адана Мендозу также предполагает, что у Джина Гекмена могла стремительно прогрессировать болезнь Альцгеймера.

Жена Гекмена, Бетси Аракава, умерла неделей ранее – 11 февраля. В этот день она переписывалась с массажистом, также ее видели возле аптеки. Уже после этого женщина не выходила на связь.

Причиной смерти стал хантавирус – редкое заболевание, которое преимущественно распространяется через помет и мочу мышей. Санитарные инспекторы сообщили, что заметили активность грызунов за пределами дома.

Напомним, что в доме супругов нашли мертвой их немецкую овчарку. Она могла погибнуть из-за обезвоживания и голода. Оскароносного актера Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми 26 февраля.