Сегодня, 4 сентября, мировое сообщество всколыхнула новость о смерти выдающегося Джорджо Армани. Его имя навсегда будет брендом, а память о модельере будет жить не одно поколение.

Джорджо родился 11 июля 1934 года на севере Италии в городе Пьяченца. В юные годы он не знал о моде, ведь семья жила довольно бедно, поэтому после окончания школы поступил в Миланский университет, чтобы стать врачом. На эту профессию его вдохновила книга "Цитадель" Арчибальда Кронина, где главный герой мечтал о врачебном деле. В материале Show24 читайте, как Армани стал отцом итальянской моды и какие достижения принадлежат только ему.

Первый вкус моды: как Джорджо Армани полюбил ткани и дизайн?

На некоторое время мужчина оборвал обучение, из-за чего отправился на военную службу. Однажды ему повезло иметь 20 дней отпуска, которые он проводил в Милане. Благодаря одному другу Армани устроился на работу в универмаг Rinascente, где оформлял витрины и манекены.

Джорджо Армани в 1980 году / Фото Getty images

Впоследствии ему посчастливилось работать с дизайнером Нино Черутти, с которым Джорджо создал свою первую модную работу. Именно такое сотрудничество помогло упорному Армани научиться всем тонкостям изготовления текстиля, что в будущем пригодилось.

Джорджо начал работать внештатным дизайнером для многих компаний и его не покидало желание создать собственный лейбл.

Как бренд Armani стал гигантом модной индустрии?

Вместе с Серджио Галеотти в 1975 году Джорджо Армани основали компанию Giorgio Armani S.p.A. и запустили первую линейку одежды.

Джорджо Армани в 1983 году / Фото Getty images

Интересно, что медицинское образование помогло дизайнеру в создании одежды. Поскольку он понимал анатомию человеческого тела и движения, которые осуществляются во время ходьбы, танца или тому подобное, он начал создавать такой наряд, который не ограничивает в движениях.

Бренд быстро набрал популярность в странах Европы, однако до 1980 года США равнодушно относились к новому имени в модной индустрии. Но все изменилось благодаря фильму "Американский жиголо" и актеру Ричарду Гиру, которого Армани одел в свою одежду. С того момента итальянский бренд стал одним из самых любимых за океаном.

Высокий спрос помог открыть бутики в Милане, однако в 1985 году деловой партнер Серджио Галеотти умирает из-за СПИДа. Тогда все считали, что дела компании пойдут плохо, однако Армани сумел доказать, что он не только талантливый дизайнер, но и руководитель.

В 1989 году модельер открыл первый ресторан, а уже к концу 90-х годов Армани имел более 200 магазинов по всему миру. Объем продаж составлял примерно 2 миллиарда долларов.

Джорджо Армани в начале 1990-х годов / Фото Getty images

Впоследствии появились новые линии: нижнее белье, купальники, аксессуары, Armani Junior, Armani Jeans, Emporio Armani и косметика Armani Beauty. Через некоторое время бренд начал расширяться не только в пределах одежды, но и работал над линейками духов, товаров для дома и тому подобное.

В 2008 году он Армани стал дизайнером костюмов для знаменитого испанского тореадора Каэтано Риверы Ордоньеса.

Кроме того, очень часто в рекламных компаниях бренда можно увидеть немало мировых знаменитостей: Дэвид Бекхэм, Меган Фокс, Джулия Робертс, Рианна, Джастин Тимберлейк и др.

Джорджо Армани без преувеличения называют отцом итальянской моды. И здесь речь идет не только о том, что создание одежды помогло принести такой титул, но и об уникальности самого дизайнера. Он создавал стильную форму для полицейских и миланских таксистов, также вложил свой особый стиль в обложку книг Евангелие для Папы Римского.

Интересные факты о жизни Джорджо Армани

Армани был левшой.

Он не любил носить одежду собственного бренда, а отдавал предпочтение повседневному стилю.

Джорджо придерживался вегетарианства.

В 2013 году запустил программу для поддержки молодых итальянских дизайнеров.

Украинский футболист Андрей Шевченко вдохновил дизайнера на создание особой линейки одежды EA7.

Он создавал костюмы для многих голливудских фильмов.

В 1970 году создал настоящую революцию в мире моды, когда представил линейку курток бомбер.

Однажды с ним поссорилась Мадонна, которая упала на сцене и обвинила в этом модельера. Тогда Армани сказал, что советовал звезде изменить застежку, но та не послушалась, из-за чего и возник такой инцидент.

А что касается личной жизни, то дизайнер никогда не был женат и у него нет детей. Он не любил вечеринок, а все время посвящал работе. Когда умер его партнер, то Джорджо длительное время был в депрессии. А то, что модельер не создал семью, связывают с его бисексуальностью.

Он поддерживал теплые отношения с племянницей, а также любил проводить время на своей яхте.

Яхта Джорджо Армани / Фото Getty images

Какова причина смерти Джорджо Армани?

Сейчас в СМИ распространяется информация, что 91-летний модельер мог умереть из-за последствий коронавируса, однако это требует дополнительного подтверждения от семьи.

Известно, что похороны пройдут приватно, а попрощаться с ним можно будет в Милане, по адресу Via Bergognone 59, в помещении Armani/Teatro, с субботы, 6 сентября, до воскресенья, 7 сентября, с 9:00 до 18:00.

