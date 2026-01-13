Дзидзьо показал редкое фото с дедушкой и рассказал, как придумал свой псевдоним

Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, показал фото с дедушкой. Поклонники певца увидели между ними сходство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дзидзьо. Он рассказал о своем дедушке.

Дзидзьо родился в селе Бортники, что на Львовщине. Артист поделился, что в его регионе дедушку называли "дзидзьо".

Мой дедушка, Маркуль Ян Казимирович, был ветеринаром. Его постоянно не было дома, потому что он ходил к людям лечить животных. В селе тогда почти у каждого была большая хозяйка, поэтому людей к нам приходило очень много, и все спрашивали: "Где дзидзьо? Где дзидзьо? Где дзидзьо?" – без конца,

– вспомнил он.

Именно тогда Михаил понял, что его дедушка – "мега популярный". Так он и придумал свой псевдоним – Дзидзьо.

Дзидзьо с дедушкой / Фото из инстаграма певца

Реакция сети

"Ой, беда была девушкам, какой красивый, Михаил".

"Какие вы красивые и милые".

"Очень интересное фото, есть сходства на лице".

"Подобные с дзидзьо".

"Глаза одинаковые через поколение".

Комментарии под фото Дзидзьо и его дедушки / Скриншоты из инстаграма

