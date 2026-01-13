Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дзидзьо. Он рассказал о своем дедушке.
Дзидзьо родился в селе Бортники, что на Львовщине. Артист поделился, что в его регионе дедушку называли "дзидзьо".
Мой дедушка, Маркуль Ян Казимирович, был ветеринаром. Его постоянно не было дома, потому что он ходил к людям лечить животных. В селе тогда почти у каждого была большая хозяйка, поэтому людей к нам приходило очень много, и все спрашивали: "Где дзидзьо? Где дзидзьо? Где дзидзьо?" – без конца,
– вспомнил он.
Именно тогда Михаил понял, что его дедушка – "мега популярный". Так он и придумал свой псевдоним – Дзидзьо.
Дзидзьо с дедушкой / Фото из инстаграма певца
Реакция сети
- "Ой, беда была девушкам, какой красивый, Михаил".
- "Какие вы красивые и милые".
- "Очень интересное фото, есть сходства на лице".
- "Подобные с дзидзьо".
- "Глаза одинаковые через поколение".
Комментарии под фото Дзидзьо и его дедушки / Скриншоты из инстаграма
Ранее Дзидзьо показал фото с отцом
Напомним, ранее Дзидзьо показал единственное фото с отцом. Певец почтил память Степана Алексеевича 12 сентября 2025 года, когда ему было исполниться 66.
Отец Хомы умер в 37-летнем возрасте, когда сыну было 13.
"В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Самый лучший папа. С днем рождения", – написал тогда Михаил.