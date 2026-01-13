Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дзідзьо. Він розповів про свого дідуся.
Не пропустіть Дзідзьо оголосив сольний концерт у Палаці спорту
Дзідзьо народився у селі Бортники, що на Львівщині. Артист поділився, що в його регіоні дідуся називали "дзідзьо".
Мій дідусь, Маркуль Ян Казимирович, був ветеринаром. Його постійно не було вдома, бо він ходив до людей лікувати тварин. У селі тоді майже в кожного була велика господарка, тому людей до нас приходило дуже багато, і всі питали: "Де дзідзьо? Де дзідзьо? Де дзідзьо?" – без кінця,
– пригадав він.
Саме тоді Михайло зрозумів, що його дідусь – "мегапопулярний". Так він і придумав свій псевдонім – Дзідзьо.
Дзідзьо з дідусем / Фото з інстаграму співака
Реакція мережі
- "Ой, лихо було дівчатам, який красивий, Михайле".
- "Які ви гарні та милі".
- "Дуже цікаве фото, є схожості на обличчі".
- "Подібні з дзідзьо".
- "Очі однакові через покоління".
Коментарі під фото Дзідзьо та його дідуся / Скриншоти з інстаграму
Раніше Дзідзьо показав фото з батьком
Нагадаємо, раніше Дзідзьо показав єдине фото з батьком. Співак вшанував пам'ять Степана Олексійовича 12 вересня 2025 року, коли йому було виповнитися 66.
Батько Хоми помер у 37-річному віці, коли синові було 13.
"У серці назавжди залишилися спогади дитинства: ліси, річки, озера, гриби, рибалки. Найкращий тато. З днем народження", – написав тоді Михайло.