Известная украинская актриса впервые рассказала о разрыве с женихом после 10 лет вместе
- Екатерина Файн разорвала отношения с женихом Александром после 10 лет вместе, из-за проблем в отношениях, усугубленные полномасштабным вторжением.
- Ее бывший жених старше на 9 лет и не связан с киноиндустрией, пара была вместе с 2011 года и успела обручиться.
Украинская актриса Екатерина Файн, известная зрителям по роли в фильме "Скажене весілля 3", впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Как оказалось, женщина разошлась со своим женихом Александром.
Известно, что пара была в отношениях 10 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на kp.ua.
Интересно Многодетный отец и муж Лилии Ребрик: где сейчас танцовщик Андрей Дикий
В откровенном интервью артистка призналась, что это была ее первая и очень сильная любовь, поэтому расставание далось нелегко.
Как отметила Екатерина, в отношениях назревали проблемы уже давно, а полномасштабное вторжение стало "последней каплей". Она рассказала, что Александр не всегда поддерживал ее в профессиональной сфере, ревновал и не воспринимал некоторые особенности ее работы в кино.
Все время в отношениях чувствовала, что меня сдерживают. Я могла бы и в том проекте сыграть, и в том, но там надо раздеться, там – есть откровенные сцены с партнером, там – страстные поцелуи... Я прекрасно понимала, что ему это больно, человек не может это принять. Поэтому не хотела делать и ему больно, и себя сдерживать не хотела, потому что люблю свою профессию. Я не могу жить без своей работы, без ролей. Поэтому было принято такое решение,
– объяснила Екатерина.
Файн добавила, что, они оба с партнером пытались спасти отношения, но со временем стало понятно: дальше вместе им не по пути.
Я дала себе время пережить эту боль, потом сказала "стоп" – и начала выходить из этого тяжелого состояния. И у меня получилось,
– подчеркнула актриса.
Что известно о Екатерине Файн
- Девушка родилась 26 января 1994 года в Киеве. Свою актерскую карьеру она начала в 2016 году, дебютировав в сериале "Окно жизни". Популярность пришла после роли дочери барона в третьей части фильма "Сумасшедшая свадьба".
- Также Файн снималась в проектах "Беззащитное сердце", "Вскрытие покажет" и "Связь".
- Ее бывший парень – старший на 9 лет, не имеет отношения к кинематографу. Пара была вместе с 2011 года и даже успела обручиться.