Дочь мэра Днепра вышла замуж: первые фото со свадьбы Екатерины Филатовой

30-летняя дочь мэра Днепра Екатерина Филатова поделилась важным событием в своей жизни – она стала женой. Женщина уже показала волшебные кадры со свадебной церемонии.

В частности, она впервые за долгое время показала любимого публике. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.

К теме SLAVIA во второй раз вышла замуж и показала фото с любимым

Так, на фото, которые Филатова распространила в инстаграм-сторис, можно увидеть кадр, где она вместе с мужем позирует в солнцезащитных очках – рядом с ними домашний любимец. К этой фотографии женщина добавила лаконичную подпись: "Family".

Кроме того, Екатерина поделилась фотографией обручальных колец и показала, как выглядела в свадебном платье.

Екатерина Филатова вышла замуж / Скриншоты из инстаграм-сторис

В то же время, где именно состоялось празднование, пока неизвестно. Также Екатерина не раскрыла, изменила ли свою фамилию после брака.

Что известно о личной жизни Екатерины Филатовой

Девушка познакомилась со своим избранником во время тренировки по тайскому боксу около полутора года назад. Она почти не делится совместными фото в соцсетях, отметив желание хранить личное дальше от лишнего внимания.

В июле 2024 года любимый сделал девушке предложение, а уже в этом году пара официально поженилась.

Напомним, недавно свадьбу также отметил звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский. Он женился на своей возлюбленной Лизе в Киеве. Пара устроила сказочную свадьбу под открытым небом.