Нужно быть опорой для себя, – звезда "Любви и пламени" высказалась о здоровых отношениях

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, какие отношения она считает здоровыми. Звезда сериала "Любовь и пламя" также призналась, изменилось ли с возрастом её представление о любви.

Кузнецова поделилась подробностями в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Екатерина Кузнецова считает, что здоровые отношения – это когда два человека счастливы и самодостаточны по отдельности.

Не стоит вступать в отношения с ожиданием, что кто-то тебя спасет, излечит от боли или решит все проблемы. Прежде всего нужно быть опорой для себя,

– подчеркнула она.

Также для актрисы важны партнерство и дружба. Кузнецова отметила, что партнеры должны поддерживать друг друга, вдохновлять и двигаться в одном направлении, и добавила, что не нужно пытаться изменить друг друга, соперничать и выдвигать какие-то условия.

Конечно, страсть и влюбленность имеют значение, но настоящая сила отношений, на мой взгляд, именно в том, чтобы быть не только возлюбленными, но и лучшими друзьями. Когда вы можете поговорить обо всём, доверяете друг другу и чувствуете, что рядом — ваш человек,

– поделилась Екатерина.

Кузнецова рассказала, что с возрастом её представления о любви кардинально не изменилось. Актриса по-прежнему верит в любовь и в то, что "каждый человек может быть счастлив рядом со своим человеком".

Что касается романтики, то для меня она никогда не заключалась в громких жестах или дорогих подарках. Романтика живет в простых вещах: когда тебя слышат, помнят о твоих предпочтениях, заботятся о тебе. Именно забота для меня является лучшим проявлением любви,

– призналась звезда сериала "Любовь и пламя".

По словам Екатерины, она – романтичный человек, но "без излишней сентиментальности".

Самые ценные моменты — это совместные прогулки, искренние разговоры, внимание к деталям и ощущение, что рядом есть человек, которому ты действительно небезразличен. Поэтому с годами я не разочаровалась в любви, а, наоборот, ещё больше убедилась, что она проявляется в самых простых и искренних вещах,

– отметила актриса.

С кем встречалась Екатерина Кузнецова?

Напомним, что Екатерина Кузнецова состояла в отношениях с российским бизнесменом и серфером Максимом Аплиным. Они познакомились на Шри-Ланке и были вместе с 2017 года,

В 2021 году Екатерина и Максим обручились. Однако в июле 2025 года актриса объявила о расставании с возлюбленным. Впоследствии она пояснила, что одной из причин разрыва стало расстояние.

Отметим, что Аплин осудил полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее Кузнецова была замужем за российским актером Евгением Прониным.

Недавно Екатерина призналась, что открыта для новых отношений. Актриса поделилась, что мужчины проявляют к ней внимание, но в то же время заявила, что ей нравится быть в статусе холостячки.