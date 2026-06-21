Подробицями Кузнєцова поділилась в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Катерина Кузнєцова вважає, що здорові стосунки – це коли дві людини є щасливими й самодостатніми окремо.

Не варто входити в стосунки з очікуванням, що хтось тебе врятує, вилікує від болю чи розв'яже всі проблеми. Насамперед потрібно бути опорою для себе,

– підкреслила вона.

Також для акторки важливі партнерство та дружба. Кузнєцова зауважила, що партнери повинні підтримувати одне одного, надихати й рухатися в одному напрямку, і додала, що не потрібно намагатися змінити одне одного, змагатися й висувати якісь умови.

Звісно, пристрасть і закоханість мають значення, але справжня сила стосунків, на мою думку, саме в тому, щоб бути не лише коханими, а й найкращими друзями. Коли ви можете поговорити про все, довіряєте одне одному і відчуваєте, що поруч – ваша людина,

– поділилась Катерина.

Кузнєцова розповіла, що з віком її уявлення про кохання кардинально не змінилося. Акторка все ще вірить у любов і в те, що "кожна людина може бути щасливою поруч зі своєю людиною".

Щодо романтики, то для мене вона ніколи не була про гучні жести чи дорогі подарунки. Романтика живе в простих речах: коли тебе чують, пам'ятають про твої вподобання, піклуються про тебе. Саме турбота для мене є найкращим проявом любові,

– зізналась зірка серіалу "Кохання та полум'я".

За словами Катерини, вона – романтична людина, але "без надмірної сентиментальності".

Найцінніші моменти – це спільні прогулянки, щирі розмови, увага до деталей і відчуття, що поруч є людина, якій ти справді небайдужий. Тому з роками я не розчарувалася в коханні, а, навпаки, ще більше переконалася, що воно проявляється в найпростіших і найщиріших речах,

– зазначила акторка.

З ким перебувала в стосунках Катерина Кузнєцова?

Нагадаємо, що Катерина Кузнєцова перебувала в стосунках з російським бізнесменом і серфером Максимом Апліним. Вони зустрілися на Шрі-Ланці й були разом з 2017 році,

У 2021 році Катерина та Максим заручилися. Проте у липні 2025-го акторка оголосила про розставання з коханим. Згодом вона пояснила, що однією із причин розриву стала відстань.

Зауважимо, Аплін засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше Кузнєцова була одружена з російським актором Євгеном Проніним.

Нещодавно Катерина зізналась, що відкрита до нових стосунків. Акторка поділилась, що чоловіки проявляють увагу до неї, але водночас заявила, що їй подобається бути в статусі холостячки.