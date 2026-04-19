Зірка серіалу "Кохання та полум'я" дала велике інтерв'ю Єві Коршик, в якому заговорила про особисте життя.
Катерина Кузнєцова зізналась, що відкрита до нових стосунків. Акторка каже, що чоловіки проявляють увагу до неї, зокрема дарують квіти й запрошують на побачення.
Я не з тих жінок, які після букету підуть на побачення чи розпливуться і будуть відчувати провину. Навіть якщо це щось більше, ніж букети, це не означає, що мене можна купити прикрасою чи сумкою,
– зазначила Кузнєцова.
Знаменитість поділилась, що не любить одразу вступати у нові стосунки після завершення попередніх. Кузнєцова додала, що їй потрібен час, щоб пережити розрив.
Будь-яке розставання – це момент, коли ти переживаєш. Хтось у моменті може страждати, а мене накрило вперше через 4 – 5 місяців, коли я залишилась наодинці,
– пояснила акторка.
Водночас Катерина заявила, що їй подобається бути в статусі холостячки, адже має більше часу на себе.
Мені не потрібен чоловік, щоб відчувати себе надзвичайно щасливою. Я сама по собі дуже життєрадісна. Я люблю життя і людей. Мені завжди є що робити,
– підкреслила вона.
Що відомо про особисте життя Катерини Кузнєцової?
З 2014 до 2015 років Катерина Кузнєцова перебувала у шлюбі з російським актором Євгеном Проніним.
У 2017 році акторка почала зустрічатися з російським бізнесменом Максимом Апліним. У 2021 році він освідчився Катерині.
Кузнєцова та Аплін були разом вісім років. У липні 2025 року акторка оголосила про розставання з нареченим. Причиною розриву стала відстань: Катерина жила у Києві та Барселоні, а Максим – на Тенерифе та Шрі-Ланці.