Звезда сериала "Любовь и пламя" дала большое интервью Еве Коршик, в котором заговорила о личной жизни.
Екатерина Кузнецова призналась, что открыта к новым отношениям. Актриса говорит, что мужчины проявляют внимание к ней, в частности дарят цветы и приглашают на свидания.
Я не из тех женщин, которые после букета пойдут на свидание или расплывутся и будут чувствовать вину. Даже если это что-то большее, чем букеты, это не означает, что меня можно купить украшением или сумкой,
– отметила Кузнецова.
Знаменитость поделилась, что не любит сразу вступать в новые отношения после завершения предыдущих. Кузнецова добавила, что ей нужно время, чтобы пережить разрыв.
Любое расставание – это момент, когда ты переживаешь. Кто-то в моменте может страдать, а меня накрыло впервые через 4 – 5 месяцев, когда я осталась наедине,
– объяснила актриса.
В то же время Екатерина заявила, что ей нравится быть в статусе холостячки, ведь имеет больше времени на себя.
Мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя очень счастливой. Я сама по себе очень жизнерадостная. Я люблю жизнь и людей. Мне всегда есть что делать,
– подчеркнула она.
Интервью с Екатериной Кузнецовой: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Екатерины Кузнецовой?
С 2014 по 2015 годы Екатерина Кузнецова состояла в браке с российским актером Евгением Прониным.
В 2017 году актриса начала встречаться с российским бизнесменом Максимом Аплиным. В 2021 году он сделал Екатерине предложение.
Кузнецова и Аплин были вместе восемь лет. В июле 2025 года актриса объявила о расставании с женихом. Причиной разрыва стало расстояние: Екатерина жила в Киеве и Барселоне, а Максим – на Тенерифе и Шри-Ланке.