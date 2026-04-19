Звезда сериала "Любовь и пламя" дала большое интервью Еве Коршик, в котором заговорила о личной жизни.

Екатерина Кузнецова призналась, что открыта к новым отношениям. Актриса говорит, что мужчины проявляют внимание к ней, в частности дарят цветы и приглашают на свидания.

Я не из тех женщин, которые после букета пойдут на свидание или расплывутся и будут чувствовать вину. Даже если это что-то большее, чем букеты, это не означает, что меня можно купить украшением или сумкой,

– отметила Кузнецова.

Знаменитость поделилась, что не любит сразу вступать в новые отношения после завершения предыдущих. Кузнецова добавила, что ей нужно время, чтобы пережить разрыв.

Любое расставание – это момент, когда ты переживаешь. Кто-то в моменте может страдать, а меня накрыло впервые через 4 – 5 месяцев, когда я осталась наедине,

– объяснила актриса.

В то же время Екатерина заявила, что ей нравится быть в статусе холостячки, ведь имеет больше времени на себя.

Мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя очень счастливой. Я сама по себе очень жизнерадостная. Я люблю жизнь и людей. Мне всегда есть что делать,

– подчеркнула она.

