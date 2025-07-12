Россиянин Максим Аплин выехал из страны-агрессора и поддерживал Украину. Екатерина Кузнецова не стала уточнять, чем завершились их отношения, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и конечно с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно,

– написала Екатерина Кузнецова.

Актриса добавила, что переезжает в Барселону, хотя не планирует покидать Киев. Испания для нее будет местом, куда можно возвращаться и восстанавливаться.



Екатерина Кузнецова / Фото из инстаграма Екатерины Кузнецовой

Что известно об отношениях Екатерины и Максима

Екатерина Кузнецова и Максим Аплин (российский бизнесмен и серфер) встретились на Шри-Ланке и начали встречаться в 2017 году. В апреле 2021 года пара обручилась.

После начала полномасштабного вторжения мужчина осудил войну, а пара покинула Россию и переселилась на остров Тенерифе. Максим даже хотел получить украинское гражданство.