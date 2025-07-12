Росіянин Максим Аплін виїхав з країни-агресорки та підтримував Україну. Катерина Кузнєцова не стала уточнювати, чому завершилися їхні стосунки, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої вдячності і звісно з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво,

– написала Катерина Кузнєцова.

Акторка додала, що переїжджає в Барселону, хоч не планує покидати Київ. Іспанія для неї буде місцем, куди можна повертатися та відновлюватися.



Катерина Кузнєцова / Фото з інстаграму Катерини Кузнєцової

Що відомо про стосунки Катерини й Максима

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін (російський бізнесмен та серфер) зустрілися на Шрі-Ланці й почали зустрічатися у 2017 році. У квітні 2021 року пара заручилась.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік засудив війну, а пара покинула Росію й переселилась на острів Тенерифе. Максим навіть хотів отримати українське громадянство.