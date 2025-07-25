Где сейчас Екатерина Осадчая, которая была ведущей "Светской жизни"

Немало лет Екатерина Осадчая была неизменной ведущей программы "Светская жизнь". Хотя сегодня проект на паузе, однако популярность звезды точно не угасла.

Телеведущая родилась в Киеве. С детских лет занималась танцами и музыкой, но уже в подростковом возрасте занялась модельной карьерой. В материале Show24 узнавайте, как Осадчая пришла на телевидение, что известно об отношениях с Горбуновым и чем она занимается сегодня.

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От моделинга до "Светской жизни": как это было?

В 14 лет лицо Екатерины появилось на обложке издания SRUP. Тогда девушка работала в Японии. Как вспоминала звезда, этот этап был одним из самых тяжелых в ее жизни.

Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма ведущей

После этого модельная карьера начала развиваться с подписанием контрактов и работой в разных странах Европы: Германия, Англия и Франция. Но когда Екатерине исполнилось 18 лет, то она приняла решение вернуться в Украину и строить будущее в журналистике.

Одной из первых работ на телевидении была роль внештатного корреспондента на Первом национальном. Благодаря успешному кастингу в 2005 году стала ведущей проекта "Светские хроники", а через два года – в программе "Светская жизнь".

Екатерина Осадчая в "Светской жизни" / Фото "1+1"

Изюминкой Осадчей стали экстравагантные шляпки, которые формировали ее уникальный образ.

Екатерина Осадчая в модной шляпке / Фото из личного архива Осадчей

Екатерина Осадчая в модной шляпке / Фото из личного архива Осадчей

Когда Осадчая родила сына Ивана, то за короткий промежуток времени вернулась к работе. Из-за российско-украинской войны проект "Светская жизнь" пришлось поставить на паузу.

Но стоит вспомнить, что кроме шоу, где телеведущая общалась со звездами, она также вела и другие проекты: "Голос страны" и "Голос.Дети", и даже была в составе жюри проекта "Модель XL".

Браки Екатерины Осадчей: что о них известно?

Первым мужем женщины был депутат Олег Полищук. От этого брака родился самый старший сын Осадчей – Илья. Через три года пара развелась.

Екатерина Осадчая со старшим сыном Ильей / Фото из инстаграма Осадчей

Благодаря проекту "Голос.Дети" Осадчая и Горбунов поняли, что между ними вспыхнула искра. Хотя ведущие были знакомы еще с 2006 года. Публика узнала об их отношениях после рождения сына Ивана. Перед этим Юрий и Катя поженились. Интересно, что свадьбу им организовали друзья, потому что сами молодожены планировали просто расписаться.

Екатерина Осадчая с мужем и детьми / Фото из инстаграма Осадчей

В 2021 году у пары родился младший сын Даниил. Когда-то ведущая рассказывала, что мечтала о дочери, а сейчас готова стать бабушкой внучки.

Катя Осадчая о детях / Фото из инстаграм-сториз

Чем сегодня занимается Екатерина Осадчая?

Мы уже упоминали, что шоу "Светская жизнь" сегодня находится на паузе. Поэтому с началом полномасштабной войны телеведущая решила создать проект "Поиск пропавших". Все начиналось с телеграмм-канала по поиску людей. По состоянию на март этого года, удалось найти 3542 человека.

Я благодарна каждому и каждой кто все эти годы ищет. Каждому волонтеру и волонтерке, вы невероятные, без вас эта инициатива бы не жила так долго,

– писала Осадчая.

Также звезда не забывает и о роли матери и жены. Недавно мы писали, что Екатерина поехала за границу, чтобы осуществить мечту сына.