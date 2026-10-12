"Первый даже в поцелуях": жена Остапчука удивила подробностями своей личной жизни до 22 лет

Украинская блогерша Екатерина Остапчук рассказала неожиданные подробности своей личной жизни до знакомства с ведущим Владимиром Остапчуком. Девушка призналась, что шоумен стал ее первым мужчиной даже в плане поцелуев.

Во время общения с подписчиками в соцсетях Екатерина рассказала о своем романтическом опыте. Хотя она не скрывала, что Владимир стал для нее первым любовником, она удивила подписчиков новым признанием: он также тот, с кем она впервые поцеловалась.

По словам Остапчук, она встретила будущего мужа в 22 года и до этого момента не была ни с кем в отношениях. Девушка подчеркнула, что отсутствие романов до встречи с Владимиром не было связано с религиозными убеждениями или принципиальной позицией. Избранница ведущего объяснила это иначе.

У меня муж – первый во всех смыслах, даже в поцелуях. Познакомились мы, когда мне было 22. Но это не из-за каких-то религиозных взглядов. Просто так получилось. Я очень нелегко влюбляюсь,

– поделилась Екатерина.



Екатерина Остапчук / Скриншот из Instagram-сторис ostapchukkaterynaa

Отношения пары развивались очень стремительно: влюбленные начали встречаться в октябре 2022 года, а уже в следующем году официально поженились. Сейчас супруги воспитывают общего сына Тимофея и готовятся к пополнению в семье.

Между тем вторая жена Остапчука – Кристина Горняк – называет брак с ним "ужасным периодом" жизни.