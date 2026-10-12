Під час спілкування з прихильниками у соцмережах Катерина розповіла про свій романтичний досвід. Хоча вона не приховувала, що Володимир став для неї першим коханцем, та здивувала фоловерів новим зізнанням: він також той, з ким вона вперше поцілувалась.

За словами Остапчук, вона зустріла майбутнього чоловіка у 22 роки й до цього моменту не мала жодних стосунків. Дівчина наголосила, що відсутність романів до зустрічі з Володимиром не була пов'язана з релігійними переконаннями чи принциповою позицією. Обраниця ведучого пояснила це іншим.

У мене чоловік перший у всіх сенсах, навіть у поцілунках. Познайомилися ми, коли мені було 22. Але це через ніякі релігійні погляди. Просто так вийшло. Я дуже нелегко закохуюся,

– поділилася Катерина.



Катерина Остапчук / Скриншот з інстаграм сторіс ostapchukkaterynaa

Стосунки пари розвивалися дуже стрімко: закохані почали зустрічатися у жовтні 2022 року, а вже наступного року офіційно одружилися. Зараз подружжя виховує спільного сина Тимофія та готується до поповнення в родині.

Тим часом друга дружина Остапчука – Христина Горняк – називає шлюб із ним "страшним періодом" життя.