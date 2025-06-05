5 июня, 21:43
"Пташка" Екатерина Полищук сменила позывной и впервые объяснила это решение
Основні тези
- Украинская защитница Екатерина Полищук, известная как "Пташка", вернулась на фронт после освобождения из российского плена.
- Полищук изменила свой позывной и объяснила это решение.
Украинская защитница Екатерина Полищук, которую большинство знает как "Пташку", после возвращения из российского плена снова пошла на фронт. Она призналась, что изменила свой позывной и объяснила, почему это сделала.
Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Вас также может заинтересовать Никаких ограничений между нами нет, – известный певец заинтриговал заявлением об отношениях с Тиной Кароль