Актриса Екатерина Тишкевич, которая совсем недавно стала мамой, рассказала, как решилась на материнство. Как известно, актриса страдает от хронической головной боли напряжения, при которой не каждая решится на беременность.

В своем инстаграме актриса опубликовала видео, в котором рассказала о своем самочувствии во время беременности и сейчас. Екатерина говорит, что после родов ее самочувствие улучшилось, однако лечение кардинально не изменило ситуацию.

Так, мое состояние значительно улучшилось благодаря лечению, благодаря моей терапевтке, с которой мы уже опробовали очень много методов, и это принесло улучшение. Но кардинально ситуацию на сегодняшний день это не решило,

– отметила актриса.

Екатерина добавила, что она со своим врачом все еще в поисках метода, который избавил бы ее от сильной боли. Тишкевич также рассказала о беременности и рождении младенца, у которого сейчас колики и он часто просыпается ночью. Актриса говорит, что бессонные ночи могут стать сильным триггером для ухудшения состояния с головными болями, поскольку нервная система истощается. Екатерина также призналась, как тяжело ей дался начальный период беременности.

Первый триместр – это был ад для меня, для нашей семьи, для Валика. Когда у тебя болит голова – это одно, а когда тебя еще и тошнит, это было очень сложно,

– говорит актриса.



Екатерина Тишкевич с мужем в роддоме / Фото из инстаграма kateryna__tyshkevych

В основном, говорит Екатерина, она плакала и лежала. Женщине очень помогла поддержка мужа, актера Валентина Томусяка. Он готовил еду, убирал и делал все остальные дела по дому.

Я не решалась забеременеть до того самого момента, пока для меня желание иметь ребенка не перевесило потенциальное ухудшение, которое может произойти с моим здоровьем,

– призналась актриса.

Екатерина Тишкевич рассказала о головных болях и беременности: смотрите видео

Ранее Екатерина Тишкевич рассказала о первой медицинской процедуре, которую уже успели сделать ее новорожденному сыну.