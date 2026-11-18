Плакала и лежала: Тишкевич рассказала, как пережила беременность с хроническими головными болями
Актриса Екатерина Тишкевич, которая совсем недавно стала мамой, рассказала, как решилась на материнство. Как известно, актриса страдает от хронической головной боли напряжения, при которой не каждая решится на беременность.
В своем инстаграме актриса опубликовала видео, в котором рассказала о своем самочувствии во время беременности и сейчас. Екатерина говорит, что после родов ее самочувствие улучшилось, однако лечение кардинально не изменило ситуацию.
Так, мое состояние значительно улучшилось благодаря лечению, благодаря моей терапевтке, с которой мы уже опробовали очень много методов, и это принесло улучшение. Но кардинально ситуацию на сегодняшний день это не решило,
– отметила актриса.
Екатерина добавила, что она со своим врачом все еще в поисках метода, который избавил бы ее от сильной боли. Тишкевич также рассказала о беременности и рождении младенца, у которого сейчас колики и он часто просыпается ночью. Актриса говорит, что бессонные ночи могут стать сильным триггером для ухудшения состояния с головными болями, поскольку нервная система истощается. Екатерина также призналась, как тяжело ей дался начальный период беременности.
Первый триместр – это был ад для меня, для нашей семьи, для Валика. Когда у тебя болит голова – это одно, а когда тебя еще и тошнит, это было очень сложно,
– говорит актриса.
Екатерина Тишкевич с мужем в роддоме / Фото из инстаграма kateryna__tyshkevych
В основном, говорит Екатерина, она плакала и лежала. Женщине очень помогла поддержка мужа, актера Валентина Томусяка. Он готовил еду, убирал и делал все остальные дела по дому.
Я не решалась забеременеть до того самого момента, пока для меня желание иметь ребенка не перевесило потенциальное ухудшение, которое может произойти с моим здоровьем,
– призналась актриса.
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