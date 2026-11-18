В своем инстаграме актриса опубликовала видео, в котором рассказала о своем самочувствии во время беременности и сейчас. Екатерина говорит, что после родов ее самочувствие улучшилось, однако лечение кардинально не изменило ситуацию.

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Так, мое состояние значительно улучшилось благодаря лечению, благодаря моей терапевтке, с которой мы уже опробовали очень много методов, и это принесло улучшение. Но кардинально ситуацию на сегодняшний день это не решило– отметила актриса.

Екатерина добавила, что она со своим врачом все еще в поисках метода, который избавил бы ее от сильной боли. Тишкевич также рассказала о беременности и рождении младенца, у которого сейчас колики и он часто просыпается ночью. Актриса говорит, что бессонные ночи могут стать сильным триггером для ухудшения состояния с головными болями, поскольку нервная система истощается. Екатерина также призналась, как тяжело ей дался начальный период беременности.

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Первый триместр – это был ад для меня, для нашей семьи, для Валика. Когда у тебя болит голова – это одно, а когда тебя еще и тошнит, это было очень сложно– говорит актриса.

Екатерина Тишкевич с мужем в роддоме / Фото из инстаграма kateryna__tyshkevych

В основном, говорит Екатерина, она плакала и лежала. Женщине очень помогла поддержка мужа, актера Валентина Томусяка. Он готовил еду, убирал и делал все остальные дела по дому.

Я не решалась забеременеть до того самого момента, пока для меня желание иметь ребенка не перевесило потенциальное ухудшение, которое может произойти с моим здоровьем– призналась актриса.

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