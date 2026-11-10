Тишкевич рассказала о первой медицинской процедуре, которую пришлось провести новорожденному сыну

Екатерина Тишкевич с новорожденным сыном / Фото spogad.k.a
Украинская актриса Екатерина Тишкевич поделилась новыми подробностями о материнстве и рассказала, как проходят первые дни после пополнения в семье. Новоиспеченная мамочка показала, какие плановые процедуры уже успел пройти ее малыш.
В конце октября Екатерина Тишкевич и ее супруг, актер Валентин Томусяк, впервые стали родителями – у супругов родился сын Даниэль. Сейчас звездная пара привыкает к новому статусу и активному ритму жизни. В своем инстаграме актриса решила откровенно показать повседневную жизнь молодых родителей и рассказала о визите в медицинское учреждение.
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Впрочем, несмотря на все новые хлопоты и заботы вокруг новорожденного малыша, звездные родители не забывают и о других членах семьи. Актриса с юмором напомнила о своем четверолапом любимце – коте, которого она в шутку называет "старшеньким".
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Напомним, Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе с ноября 2014 года. Через три года отношений актер сделал предложение любимой, а в феврале 2019-го они поженились. Ранее супруги искренне рассказали про первые трудности после рождения первенца. Новоиспеченные родители признались, что для них сейчас является самым большим испытанием.
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