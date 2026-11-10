Тишкевич розповіла про першу медичну процедуру, яку довелося зробити новонародженому сину

Наприкінці жовтня Катерина Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк, уперше стали батьками – у подружжя народився син Даніель. Зараз зіркова пара звикає до нового статусу та активного темпу життя. У своєму інстаграмі акторка вирішила відверто показати буденність молодих батьків і розповіла про візит до медичного закладу.

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У нас порядочок: огляд у педіатра пологового. Підрізали вуздечку для кращого смоктання– написала Катерина під знімком, зробленим у машині.

Катерина Тишкевич з сином / скрин сториз

Втім, попри всі нові клопоти та турботи довкола новонародженого малюка, зіркові батьки не забувають і про інших членів сім'ї. Акторка з гумором нагадала про свого чотирилапого улюбленця — кота, якого вона жартома називає "старшеньким".

Про старшенького теж не забуваємо. Завтра ще й в грумінг Валічек його повезе– поділилася Тишкевич у своїх сториз, показавши пухнастика.

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Кіт Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка / скрин сториз

Нагадаємо, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк разом із листопада 2014 року. Через три роки стосунків актор освідчився коханій, а в лютому 2019-го вони одружилися. Раніше подружжя щиро розповіло про перші труднощі після народження первістка. Новоспечені батьки зізналися, що є для них зараз найбільшим випробуванням.