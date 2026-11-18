У своєму інстаграмі акторка опублікувала відео, в якому розповіла про свій стан під час вагітності та зараз. Катерина каже, що після народження її стан покращився, проте кардинально лікування ситуацію не змінило.

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Так, мій стан значно покращився, завдяки лікуванню, завдяки моїй терапевтці, з якою ми вже дуже багато методів на сьогодні випробували і воно принесло покращення. Але кардинально ситуацію на сьогоднішній день не вирішило– зазначила акторка.

Катерина додала, що вона зі своєю лікаркою все ще в пошуках методу, який би позбавив її від сильного болю. Тишкевич також розповіла про вагітність і народження немовля, у якого зараз є коліки й він часто прокидається вночі. Акторка каже, що безсонні ночі можуть бути сильним тригером для погіршення стану з головними болями, бо нервова система виснажується. Катерина також зізналася, як важко дався їй початок вагітності.

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Перший триместр – це було пекло для мене, для нашої родини, для Валіка. Коли у тебе болить голова – це одне, а коли тебе ще й нудить, це було дуже складно– каже акторка.

Катерина Тишкевич з чоловіком у пологовому будинку / Фото з інстаграму kateryna__tyshkevych

Здебільшого, каже Катерина, вона плакала і лежала. Жінці дуже допомогла підтримка чоловіка, актора Валентина Томусяка. Він готував їжу, прибирав та робив решту справ по дому.

Я не наважувалася на вагітність до того самого моменту, поки для мене бажання мати дитину не переважило потенційне погіршення, яке може статися з моїм станом здоров'я– зізналася акторка.

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