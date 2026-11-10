Тишкевич рассказала о первой медицинской процедуре, которую пришлось провести новорожденному сыну

Украинская актриса Екатерина Тишкевич поделилась новыми подробностями о материнстве и рассказала, как проходят первые дни после пополнения в семье. Новоиспеченная мамочка показала, какие плановые процедуры уже успел пройти ее малыш.

В конце октября Екатерина Тишкевич и ее супруг, актер Валентин Томусяк, впервые стали родителями – у супругов родился сын Даниэль. Сейчас звездная пара привыкает к новому статусу и активному ритму жизни. В своем инстаграме актриса решила откровенно показать повседневную жизнь молодых родителей и рассказала о визите в медицинское учреждение.

У нас порядок: осмотр у педиатра в роддоме. Подрезали уздечку для лучшего сосания,

– написала Екатерина под снимком в машине.



Екатерина Тишкевич с сыном / скриншот из сторис

Впрочем, несмотря на все новые хлопоты и заботы вокруг новорожденного малыша, звездные родители не забывают и о других членах семьи. Актриса с юмором напомнила о своем четверолапом любимце – коте, которого она в шутку называет "старшеньким".

О старшеньком тоже не забываем. Завтра еще и в груминг Валечек его отвезет,

– поделилась Тишкевич в своих сторис, показав пушистика.



Кот Екатерины Тишкевич и Валентина Томусяка / скриншот из сторис

Напомним, Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе с ноября 2014 года. Через три года отношений актер сделал предложение любимой, а в феврале 2019-го они поженились. Ранее супруги искренне рассказали про первые трудности после рождения первенца. Новоиспеченные родители признались, что для них сейчас является самым большим испытанием.