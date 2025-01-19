В компании Пивоварова и других звезд: жена Усика устроила вечеринку в честь его 38-летия

17 января украинский боксер Александр Усик отпраздновал свой 38-й день рождения. В честь праздника жена спортсмена, Екатерина, устроила благотворительное мероприятие, где были и звездные гости.

Кадрами того вечера женщина поделилась в своем инстаграме, передает 24 Канал. Однако самого Александра Усика, похоже, на вечеринке не было.

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На празднике выступали Артем Пивоваров, Верка Сердючка и Алена Омаргалиева, также было много других гостей. Несмотря на отсутствие Александра Усика, на мероприятие принесли его картонную фигуру.

Я искренне благодарна каждому из вас за поддержку и участие в нашем мероприятии. Благодаря вам нам удалось собрать значительную сумму средств, которая будет направлена на помощь тем, кто в ней нуждается. Ваше неравнодушие и добрые сердца – это настоящая сила, которая меняет мир к лучшему. Это был невероятный вечер с приятными людьми и атмосферой праздника. Вместе мы сможем больше,

– написала Екатерина Усик.

Екатерина Усик организовала благотворительное мероприятие в честь дня рождения мужа:

Заметим! Больше видео с праздника смотрите в тиктоке Екатерины Усик по ссылке.

Екатерина Усик сообщила, что собирает средства на восстановление госпиталей. Женщина отметила, что самое главное – чтобы у нее и у ее мужа было здоровье, чтобы зарабатывать деньги и помогать людям.