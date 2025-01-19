Кадрами того вечора жінка поділилася у своєму інстаграмі, передає 24 Канал. Однак самого Олександра Усика, схоже, на вечірці не було.

До речі Любовна історія, яка триває зі шкільних років: найцікавіше з особистого життя Олександра Усика

На святі виступали Артем Пивоваров, Вєрка Сердючка та Альона Омаргалієва, також було багато інших гостей. Попри відсутність Олександра Усика, на захід принесли його картонну фігуру.

Я щиро вдячна кожному з вас за підтримку та участь у нашому заході. Завдяки вам нам вдалося зібрати значну суму коштів, яка буде спрямована на допомогу тим, хто її потребує. Ваша небайдужість та добрі серця – це справжня сила, яка змінює світ на краще. Це був неймовірний вечір з приємними людьми та атмосферою свята. Разом ми зможемо більше,

– написала Катерина Усик.

Катерина Усик організувала благодійний захід на честь дня народження чоловіка:

Зауважимо! Більше відео зі свята дивіться у тіктоці Катерини Усик за посиланням.

Катерина Усик повідомила, що збирає кошти на відбудову шпиталів. Жінка зауважила, що найголовніше – аби в неї та у її чоловіка було здоров'я, щоб заробляти гроші й допомагати людям.