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Show24 Украинские звезды Несколько миллионов гривен: сколько стоил образ жены Усика на дне рождении дочери
6 марта, 19:00
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Несколько миллионов гривен: сколько стоил образ жены Усика на дне рождении дочери

София Хомишин

На днях дочь Александра и Екатерины Усик отметила свое 15-летие. На праздновании звездная мама выглядела фантастически.

Поэтому, любознательные фаны подсчитали стоимость ее образа. Он стоит несколько миллионов гривен. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт quinzelmagazine.

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Так, на праздновании дня рождения своей дочери Елизаветы Екатерина Усик надела элегантное розово-бежевое платье-корсет без бретелек. Платье имеет декоративную шнуровку спереди и структурированную корсетную форму верха. К своему наряду она добавила черные каблуки со стразами.

Образ жены чемпиона мира в супертяжелом весе дополнили часы Rolex Lady-Datejust стоимостью 53 150 долларов, серьги от Van Cleef & Arpels за 54 500 евро и сумочка Hermes, цена которой составляет 52 157 евро. Также она надела кольцо. В целом аксессуары Екатерины стоили больше 7 миллионов гривен.

Сколько стоили аксессуары Екатерины Усик на дне рождении дочери / Скриншоты с видео

Как дочь Александра Усика отпраздновала свой день рождения

  • 24 февраля Елизавете Усик исполнилось 15 лет.
  • Для дочери звездные родители устроили грандиозное празднование в специально оформленном помещении с акцентом на красных цветах.
  • На празднике у девушки выступила Надя Дорофеева и Елена Омаргалиева.
  • Елизавета на свой день рождения надела чёрное платье.