Из-за русскоязычной музыки на дне рождения: Екатерину Усик раскритиковали в сети

На днях жена Александра Усика отметила 37-й день рождения. Она устроила роскошное празднование с выступлениями украинских звезд, фотозонами и другими развлечениями.

Екатерина поделилась видео с празднования, однако ее уже успели раскритиковать в сети. Дело в том, что на некоторых видео можно услышать песни на русском языке, пишет Show24.

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Так, возлюбленная Александра Усика запостила ролик, где она задувает свечи на своем многоярусном торте, а вокруг нее разлетаются конфетти. В этот момент играл трек Светланы Лободы Superstar.

В комментариях к видео некоторых пользователей возмутило это, а в то же время большинство людей поддержали жену боксера и ничего плохого в песне не увидели.

Как пользователи отреагировали на русскоязычную песню на дне рождении Екатерины Усик / Скриншоты с тиктока

Что известно о позиции Светланы Лободы относительно войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения певица выступила против агрессии России. Она неоднократно выражала поддержку Украине, в частности публиковала видео, где закупает гуманитарную помощь для пострадавших.

Однако одновременно с этим артистка продолжает выпускать песни на русском языке. Более того, ранее она выступала на совместных концертах с российскими артистами, в частности на сцене в Дубае.

Лобода откровенно заявляет, что не планирует отказываться от русскоязычного репертуара, ведь имеет широкую аудиторию, которая ее поддерживает – как в самой Украине, так и за ее пределами.

В одном из недавних интервью певица призналась, что с начала войны живет в Латвии вместе со своими двумя дочерьми.

Заметим, накануне наша редакция писала подробный материал о том, как Екатерина Усик с размахом отпраздновала день рождения.