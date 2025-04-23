Кравец высказалась о Ласточкине и Розовом, которые стали на защиту Украины во время войны

Актриса Елена Кравец рассказала, как отреагировала на то, что Игорь Ласточкин вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Также она высказалась о Викторе Розовом, который получил тяжелое ранение на фронте.

Своими мыслями Кравец поделилась в интервью OBOZ.UA. Сообщает Show 24.

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Елена Кравец призналась, что решение Игоря Ласточкина пополнить ряды Вооруженных Сил Украины произвело на нее большое впечатление.

Я всегда знала, что он сильный духом человек, с четким внутренним стержнем, но именно этот поступок – это было что-то особенное, почувствовала невероятное уважение и благодарность. Люди, которые принимают такие решения, заслуживают восхищения и гордости,

– отметила она.

Актриса также высказалась о Викторе Розовом, который получил тяжелое ранение на фронте. Кравец поделилась, что очень переживала за комика.

Это человек, который действительно имеет значение для всех нас. Витя – глубокая личность, и даже когда он шутит, в его словах всегда есть серьезный подвох. Надеюсь, что ему удастся продолжить радовать нас своей мудростью и талантом. Его присутствие – это важно, и я очень ценю этого человека,

– добавила Елена Кравец.

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