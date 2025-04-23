Кравец высказалась о Ласточкине и Розовом, которые стали на защиту Украины во время войны
- Елена Кравец выразила восхищение решением Игоря Ласточкина присоединиться к Вооруженным Силам Украины, подчеркнув его силу духа и внутренний стержень.
- Кравец также выразила поддержку Виктору Розовому, который получил тяжелое ранение на фронте.
Актриса Елена Кравец рассказала, как отреагировала на то, что Игорь Ласточкин вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Также она высказалась о Викторе Розовом, который получил тяжелое ранение на фронте.
Своими мыслями Кравец поделилась в интервью OBOZ.UA. Сообщает Show 24.
Не пропустите Виктор Розовый впервые после ранения стал на ноги и сделал первые шаги: эмоциональное видео
Елена Кравец призналась, что решение Игоря Ласточкина пополнить ряды Вооруженных Сил Украины произвело на нее большое впечатление.
Я всегда знала, что он сильный духом человек, с четким внутренним стержнем, но именно этот поступок – это было что-то особенное, почувствовала невероятное уважение и благодарность. Люди, которые принимают такие решения, заслуживают восхищения и гордости,
– отметила она.
Актриса также высказалась о Викторе Розовом, который получил тяжелое ранение на фронте. Кравец поделилась, что очень переживала за комика.
Это человек, который действительно имеет значение для всех нас. Витя – глубокая личность, и даже когда он шутит, в его словах всегда есть серьезный подвох. Надеюсь, что ему удастся продолжить радовать нас своей мудростью и талантом. Его присутствие – это важно, и я очень ценю этого человека,
– добавила Елена Кравец.
Игорь Ласточкин и Виктор Розовый в армии
- Напомним, Игорь Ласточкин сообщил, что мобилизовался в ряды ВСУ в феврале 2025 года. Вероятно, юморист служит 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
- В начале полномасштабного вторжения Виктор Розовый пошел добровольцем в полк ССО "Азов", который позже стал 3 отдельной штурмовой бригадой.
- 21 марта 2024 года военнослужащий получил тяжелое осколочное ранение головы. Впоследствии Розовому вставили титановую пластину в череп. Реабилитация защитника продолжается, на днях он опубликовал видео, на котором делает первые шаги (после ранения Виктор начал пользоваться креслом колесным).