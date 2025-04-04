Елена Мандзюк рассказала, как подружилась с Тереном, и высказалась о хейте в его сторону
- Блогерша Елена Мандзюк подружилась с ветераном войны Александром Тереном еще до его участия в шоу "Холостяк".
- Они поддерживали связь во время съемок шоу и помогали друг другу в волонтерских проектах, а после "Холостяка" стали еще более близкими друзьями.
Блогерша Елена Мандзюк рассказала, как подружилась с ветераном войны Александром Тереном. Они начали общаться еще до того, как он принял участие в 13 сезоне реалити-шоу "Холостяк".
Мандзюк вспомнила, что Терен прислал ей "огонек", однако ветеран войны утверждает, что блогерша первой подписалась на него. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.
Кстати Александр Терен отложил открытие бизнеса и назвал причину такого решения
После этого Елена Мандзюк и Александр Терен начали общаться. Они поддерживали связь и во время съемок шоу "Холостяк", встречались на различных мероприятиях в Киеве и помогали друг другу в волонтерских проектах. Однако блогерша и ветеран войны больше сдружились после завершения реалити-шоу.
Когда у него определенные проблемы начали происходить. Даже во время проекта, когда хейт поднимался. Его команда абсолютно не работала над тем, чтобы этот хейт как-то приглушить, убавить. И я смотрела, я была шокирована. Потому что это взрывалось ниоткуда, а я знаю, что этот человек абсолютно не такой,
– поделилась Мандзюк.
Блогерша помогала Терену выстраивать стратегии, чтобы приостановить хейт. Она пыталась поддержать мужчину, ведь говорит, что в тот момент от него "будто все отвернулись".
Интервью с Еленой Мандзюк: смотрите видео онлайн
Александра Терена и Елену Мандзюк заподозрили в романе
- Напомним, ранее в сети сплетничали о романе Александра Терена и Елены Мандзюк, ведь они отдыхали на Кипре в одно время. Позже блогерша подтвердила, что они ежедневно виделись в отпуске, но отметила, что любит ветерана войны как друга и имеет мужчину, с которым хочет строить отношения.
- Такие слухи появились сразу после того, как Александр Терен и Инна Белень объявили о расставании.