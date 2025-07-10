Боррелиоз меня едва не убил, – Елена Мозговая откровенно рассказала о серьезной болезни

Продюсер Елена Мозговая перенесла боррелиоз (болезнь Лайма). Она поделилась воспоминаниями о временах, когда болела.

Мозговая призналась, что даже думала о смерти. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Елена Мозговая вспомнила, что четыре года назад ее "едва не убил" боррелиоз. Продюсер призналась, что чувствовала "невыносимую боль", которую не могли облегчить никакие обезболивающие.

Мозговая даже думала о смерти, однако ее остановила младшая дочь Соломия. Елена поняла, что девочка не справится без нее.

Парализованное лицо, слабость такая, что сам не можешь справиться. И потом лечение. Какое-то невероятное количество капельниц. Что кололи – я даже не припомню. Вены мои точно не приспособлены к капельницам, поэтому искали их где могли, но главное, что помогло,

– написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая рассказала о последствиях болезни

Ранее Елена Мозговая рассказала о последствиях боррелиоза. Она сдала анализы, которые показали определенные отклонения.

"Села такая, задумалась, пишу своему врачу: "Что же такое, как так, мы же вроде столько всего делаем". А она отвечает: "Елена, вы пережили боррелиоз. Вы вообще чудом прошли его и остались в таком замечательном состоянии"", – поделилась Мозговая.

Продюсер добавила, что пережила худшие симптомы болезни.