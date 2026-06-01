Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк подогрели слухи о романе новыми фото

В сети продолжают появляться слухи о возможном романе актеров Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка. Новый пост звезды лишь подогрел интерес к их отношениям.

Под фото, которые Светлицкая опубликовала в инстаграме, в комментариях актеров уже называют парой.

Вас также может заинтересовать Для нас это не сюрприз, – звезда сериала "Поймать Кайдаша" впервые станет мамой

Елена поделилась серией из более 10 снимков, сделанных вместе с Тарасом Цимбалюком. На фото они позируют в разных образах, преимущественно перед зеркалом. Снимки сделаны в разных локациях – в лифте дома, в заведении и в квартире. На некоторых фото видно, как Тарас помогает Елене в быту, в частности выносит мусор, а она нежно касается его.

Фото сразу стали поводом для новых обсуждений среди подписчиков. Некоторые из них решили, что актеры так могли публично намекнуть на роман. В комментариях их уже называют парой.

"Любви вам и счастья и в дальнейшем. Хорошие очень";

"Очень красивая пара";

"Сладкая парочка";

"Ну точно вы в отношениях";

"Видно, что уже долго вместе".

Комментарии под постом Елены Светлицкой / Скриншоты из инстаграма

Почему Елене Светлицкой и Тарасу Цимбалюку приписывают роман?

Слухи о возможных отношениях между Еленой Светлицкой и Тарасом Цимбалюком появляются из-за того, что они часто проводят время вместе. Актеры вместе посещают публичные мероприятия, снимают совместный контент и нередко отдыхают в компании друг друга.

В апреле 2025 года их заметили во Львове – пара прогуливалась по центру города, держась за руки. Видео этого момента впоследствии опубликовали на сайте ТСН и это еще больше подогрело разговоры об их отношениях.

В то же время сама Светлицкая уверяет, что они с Тарасом являются лишь близкими друзьями. Она говорит, что очень ценит его.

Также актриса признавалась, что сейчас влюблена, но не раскрывает подробностей личной жизни.



Тарас Цимбалюк, со своей стороны, не комментирует слухи о романе.