24 декабря, 17:09
Обновлено - 17:30, 24 декабря

Елена Тополя удивила заявлением после развода: "Если бы не было детей, мы бы не общались"

София Хомишин
Основні тези
  • Елена Тополя заявила, что несмотря на развод с Тарасом Тополой, они поддерживают общение ради детей.
  • Супруги урегулировали имущественные вопросы и вопросы финансового содержания детей, но причину развода не разглашали.

В начале декабря Тарас и Елена Тополи шокировали поклонников заявлением о разводе после 12 лет в браке. Несмотря на разрыв мужчина и женщина продолжают общаться.

Елена в новом интервью объяснила, почему и как она общается с бывшим мужем. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Бывшие супруги стараются остаться примером человечности для сыновей и дочери и делают все, чтобы развод не травмировал их. Именно поэтому Тарас и Елена продолжают общаться между собой и даже поедут вместе в зимний отпуск. Об этом накануне артистка также вспоминала в программе "Сніданок з 1+1".

Мы только за, чтобы максимально больше они имели родителей. Я думаю: если бы не было детей, мы бы не общались. Я очень благодарна за этот опыт и брак. Очень много всего было прекрасного – было больше прекрасного, чем не прекрасного,
– отметила певица.

Она добавила, что ни один из родителей не ограничен в общении с детьми, как и сами дети могут выбирать, с кем и когда проводить время.

Что известно о разводе Елены и Тараса Тополи?

  • Артисты поженились в 2013 году. За период супружеской жизни у них родились сыновья Марко и Роман и дочь Мария.
  • 1 декабря 2025 года Тарас Тополя опубликовал пост в фейсбуке, где сообщил, что разводится с Еленой. Мужчина тогда написал, что это было взвешенное решение для них обоих.
  • Супруги заблаговременно урегулировали имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей.
  • Причину развода пара решила не разглашать.