"Это не игра, друзья": Елена Тополя раскрыла имя шантажиста и новые подробности дела

Елена Тополя раскрыла новые подробности расследования громкого скандала, связанного с утечкой частного видео. На этот раз певица назвала имя шантажиста, который специально организовал их встречу и тайно снял ее на видео.

Артистка рассказала в интервью Алине Доротюк, что первая часть досудебного расследования по делу о шантаже завершилась. Теперь Елена смогла раскрыть имя этого мужчины. Кстати, ранее звезда рассказывала, что план по ее дискредитации готовили месяцами до того, как все произошло.

Так вот, один из фигурантов, которого полиция задержала в январе, вскоре предстанет перед судом. Ему грозит не менее 7 лет лишения свободы за вымогательство (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины). К этому делу подозреваемому добавили также еще две статьи.

Сергей Ж. уже скоро в суде услышит, что его ждет дальше. Это не игра, друзья, это не пиар, не какие-то мои больные фантазии. У меня, слава Богу, их нет. Так вот, человек получит по заслугам по закону. И это создала не я. Каждый должен отвечать за свои действия,

– подчеркнула певица.

Тополя также добавила, что это решение пока касается только одного из исполнителей. Дело в отношении заказчиков продолжается.

Там еще несколько человек, причастных ко всей этой схеме, которая была создана,

– говорит артистка.

Певица уже давно знает, кто стоит за организацией шантажа, но пока не может назвать все имена: "Конечно, есть моменты, когда я не могу назвать фамилию полностью, поэтому я говорю "Сергей Ж.". Но там есть еще те фамилии, даже имя, которые я не смогу назвать, потому что все сразу все поймут".

Артистка также рассказала о знакомстве с Сергеем Ж., которое состоялось 10 декабря. Это были ее первые отношения после развода с Тарасом Тополей. Елена не планировала нового романа, однако мужчина активно ухаживал за ней. Оказывается, за эту операцию он получил 15 тысяч долларов.

Он не давал мне прохода, постоянно мне звонил, писал. Он постоянно проявлял ко мне интерес, дарил мне цветы,

– вспомнила певица.

Тополя также призналась, что недавно в своей квартире нашла устройство для прослушивания: "Я искала одни свои серьги и случайно нашла прослушку. И это была уже вторая прослушка. Предыдущую я нашла в сумке. И это было еще в ноябре", – говорит артистка.

Интервью Елены Тополи Алине Доротюк: смотрите видео

Ранее Елена Тополя рассказывала, что за утечкой ее интимного видео стоит целая команда людей, работающих в шоу-бизнесе.