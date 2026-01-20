Укр Рус
20 января, 10:31
4

"Разоружила" шантажиста, – Ефросинина обратилась к Тополе после слива интимных видео

Мария Примыч
Основні тези
  • Маша Ефросинина поддержала Елену Тополю после утечки ее интимных видео, отмечая важность не молчать о подобных преступлениях.
  • Ефросинина подчеркнула, что шантаж – это попытка контролировать через страх, и призвала женщин не бояться говорить первыми.

Маша Ефросинина обратилась к Елене Тополе, интимные видео которой слили в сеть. Она поддержала певицу, а также дала советы женщинам, которые сталкивались с подобным преступлением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.

Маша Ефросинина отметила, что Елена Тополя "сделала то, что десятилетиями считалось невозможным": превратила оружие шантажиста на его приговор. Инфлуенсерка отметила, что обидчик совершил нападение не на одну женщину, а на достоинство каждой.

Ефросинина подчеркнула, что шантаж – это о контроле, а не об интиме. "О попытке управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла", – добавила она.

Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка, 
– обратилась Ефросинина к Тополе.

В комментариях под сообщением певица поблагодарила Машу за поддержку.

Ефросинина также призвала женщин, которые пережили подобное преступление, не молчать. По словам инфлуенсерки, случай Тополи – пример для каждой, ведь она показала, что не нужно бояться говорить первой.

Стыд должен изменить адрес. Хватит терпеть эти архаичные попытки подавления! Попытки пристыдить женщину за ее личную жизнь – это низость. Стыдно должно быть не той, что столкнулась с давлением, а тому, кто ворует приватность ради наживы. Елена не просто защитила себя. Она "разоружила" шантажиста, забрав у него главное оружие – наш страх перед осуждением, 
– подчеркнула Маша.

Инфлуенсерка рассказала, что в списке шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, в частности и ее. По словам Ефросининой, это делается для того, чтобы "усилить давление на женщину, чтобы ей казалось, что огласка будет сокрушительной.

Ни одного видео я не получала. Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой, 
– отметила она.

Стоит отметить, что Елену Тополю поддержали и другие украинские звезды, в частности Виталий Козловский, Кристина Соловий, MamaRika, Рамина Эсхакзай, Оля Цибульская и Тина Кароль.

Что известно об инциденте с Еленой Тополей?

  • Вчера Елена Тополя опубликовала в инстаграме сообщение, в котором сообщила, что ее интимные видео слили в сеть. Певица рассказала, что 10 января получила угрозы шантажом с требованием перевести крупную сумму в криптовалюте – около 25 ETH (примерно 75 тысяч долларов).

  • Артистка сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Также Тополя призвала журналистов, медиа на блогеров не распространять материалы интимного характера и не делать скриншоты.

  • Национальная полиция Украины уже задержала мужчину, который шантажировал Елену. Им оказался 23-летний киевлянин. Обидчику сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

  • Бывший муж певицы, Тарас Тополя, предположил, что интимные видео мог слить тот, кто годами следил за их семьей, отвратительно комментировал по любому поводу и пытался навредить, желая мести.