Елена Зеленская очаровала новым образом: где и за сколько купить вышиванку, как у первой леди
- Елена Зеленская надела вышиванку от бренда Etnodim с техникой "белым по белому".
- Ее изделие называется Poltavska и стоит 10 280 гривен.
15 мая украинцы празднуют День вышиванки. По этому случаю президентская чета традиционно поздравила граждан. Они поделились фото в стильных образах.
Жена президента Украины подобрала вышиванку от известного отечественного бренда. Подробнее о наряде Елены Зеленской и стоимости ее вышиванки – в материале Show 24.
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Так, в этом году Елена Зеленская надела элегантную вышиванку от Etnodim, особенностью которой является техника "белым по белому", где сочетаются прозрачные и непрозрачные швы. Модель, которая на жене президента, называется Poltavska. Эта вышиванка отличается широкими рукавами, которые сплошь зашиты орнаментами. В то же время изделие выглядит легким благодаря использованию ажурных техник, вырезания и кружева. Также на рубашке сочетаются цветочные мотивы на деревцах со звездными элементами на нагрудниках.
К своему наряду первая леди добавила черные брюки и серьги. Волосы она уложила в легкие локоны и сделала нюдовый макияж.
Заметим, стоимость вышиванки, которую надела Елена Зеленская, на сайте Etnodim составляет 10 280 гривен.
Вышиванка Etnodim / Скриншот с сайта
Интересно, что супруги Зеленские впервые надели вышиванки от Etnodim во время празднования Дня вышиванки в 2020 году.
Что известно об Etnodim
- Это украинский бренд, который работает на рынке уже более 16 лет. Они продают фабричные вышиванки – то есть их мастерицы не шьют вручную.
- Основатель Etnodim Андрей Черуха рассказывал, что многие их швеи – это работницы из восточных областей Украины. Интересно, что на каждой их вышитой рубашке есть бирка с именами людей, причастных к ее созданию – швей, дизайнеров и других специалистов.
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