Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Национальном дне Украины в рамках всемирной выставки EXPO 2025, которая проходит в японской Осаке. Для этого события она выбрала сдержанный и одновременно изысканный образ с национальными элементами.

Она появилась в стильной вышиванке. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу первой леди Украины.

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Елена Зеленская надела вышиванку с вышивкой "белым по белому". Наряд имеет широкие длинные рукава, украшены аккуратным орнаментом в традиционных украинских мотивах. Рубашка дополнена воротником-стойкой и завязками с кисточками.

К вышиванке первая леди подобрала темные классические брюки с высокой талией и каблуки-лодочки. Завершили look изящные серьги в форме полукруга, а также нюдовый макияж и аккуратная прическа, которые подчеркнули естественную красоту Елены Зеленской.

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Заметим, что перед этим Елена Зеленская приняла участие в Украинско-японском форуме, который проходил в Токио. Наша редакция тогда также писала об образе первой леди Украины, ведь она в очередной раз имела очень стильный и одновременно элегантный внешний вид.