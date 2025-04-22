Зеленская поразила стильной вышиванкой украинского бренда: сколько стоит рубашка первой леди

Через два дня после Пасхи Елена Зеленская поделилась с поклонниками своими новыми фотографиями и рассказала об успехах в популяризации украинской культуры в мире.

Жена президента Украины показалась в стильной вышиванке от бренда Etnodim, который создает вышитую одежду, что соответствует современным тенденциям, но сохраняет связь с традициями. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Зеленской.

Не пропустите Более 25 "Шахедов": украинские звезды попали под обстрел в Одессе

Так, в соцсетях первая леди рассказала, что в Турции заработали два украинских аудиогида. Доступны они в музее Трои в городе Чанаккале и археологическом музее Стамбула.

Также она показала свое новое фото в коричневой вышиванке прямого силуэта с объемными рукавами на резинке. На рубашке можно увидеть молочный орнамент, который выполнили по художественной интерпретации трезубца Николая Оверковича Битинского – известного украинского геральдиста, графика и поэта.

Стоимость такой вышиванки, на сайте бренда Etnodim, составляет шесть тысяч четыреста гривен.

Стоит отметить, что ранее в Киеве Елена Зеленская встретилась с представителями 30 высших учебных заведений из 20 областей Украины. Для этого мероприятии она выбрала сдержанный черный костюм, который дополнила золотой брошью украинского ювелирного бренда Guzema, созданной в сотрудничестве с Gunia Project. Это украшение принадлежит к коллекции "Независимая", выпущенной к 30-летию независимости Украины, и воспроизводит традиционные орнаменты украинских рушников 19 века. Ранее мы подробнее писали о образе Зеленской с символической брошью.