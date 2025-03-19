В деловом костюме и с брошью в виде колоска: Зеленская встретилась с первой леди Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой находится с официальным визитом в Финляндии. Так, Елена Зеленская встретилась с первой леди страны Сюзанн Иннес-Стубб.

Первая леди Украины поблагодарила коллегу за поддержку. Также она обсудила с Сюзанн Иннес-Стубб новые совместные проекты, которые, в частности, касаются сферы образования, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Елены Зеленской.

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Для встречи с первой леди Финляндии Елена Зеленская выбрала деловой темно-изумрудный костюм, который состоял из широких брюк, пиджака и пояса. Свой образ она дополнила брошью в виде колоска пшеницы и золотыми серьгами. Также супруга президента Украины сделала легкий макияж и прическу.

Елена Зеленская на встрече с Сюзанн Иннес-Стубб / Фото из инстаграма первой леди Украины:

Первая леди Украины поделилась, что сегодняшний визит – знаковый для нее, ведь они впервые подпишут меморандум о присоединении Хельсинкского университета и университета Тампере к Глобальной коалиции украинских студий. Как отметила Зеленская, "это шаг к лучшему взаимному познанию наших стран".

Кроме того, Елена Зеленская и Сюзанн Иннес-Стубб обсудили пятый Саммит первых леди и джентльменов, который состоится осенью в Киеве.

Также попутно посетила местную школу, чтобы на практике увидеть, как работает финское образование. Ознакомилась с обустройством школы, от классов и столовой до системы эвакуации на случай экстремальных событий и укрытия,

– рассказала первая леди Украины.

Напомним, что Елена Зеленская прибыла в Финляндию в черном наряде. Она надела широкие брюки и классическую рубашку, а дополнила образ длинным пальто свободного кроя и глянцевыми лоферами.