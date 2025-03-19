Перша леді України подякувала колезі за підтримку. Також вона обговорила з Сюзанн Іннес-Стубб нові спільні проєкти, які, зокрема, стосуються сфери освіти, пише Show 24 з посиланням на інстаграм Олени Зеленської.

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Для зустрічі з першою леді Фінляндії Олена Зеленська обрала діловий темно-смарагдовий костюм, який складався з широких штанів, піджака та поясу. Свій образ вона доповнила брошкою у вигляді колоска пшениці та золотими сережками. Також дружина президента України зробила легкий макіяж та зачіску.

Олена Зеленська на зустрічі з Сюзанн Іннес-Стубб / Фото з інстаграму першої леді України:

Перша леді України поділилась, що сьогоднішній візит – знаковий для неї, адже вони вперше підпишуть меморандум про приєднання Гельсінського університету та університету Тампере до Глобальної коаліції українських студій. Як зазначила Зеленська, "це крок до кращого взаємного пізнання наших країн".

Крім того, Олена Зеленська та Сюзанн Іннес-Стубб обговорили п'ятий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться восени у Києві.

Також принагідно відвідала місцеву школу, щоб на практиці побачити, як працює фінська освіта. Ознайомилася з облаштуванням школи, від класів та їдальні до системи евакуації на випадок екстремальних подій та укриття,

– розповіла перша леді України.

Нагадаємо, що Олена Зеленська прибула до Фінляндії у чорному вбранні. Вона одягнула широкі штани та класичну сорочку, а доповнила образ довгим пальто вільного крою і глянцевими лоферами.