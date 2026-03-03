Евгений Клопотенко совместно с Минобороны разработает рецепты для ВСУ

Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны объявило о проекте "Готовим к бою". Это часть реформы, целью которой является улучшить качество питания украинских военных.

К проекту в качестве приглашенного эксперта привлечен Евгений Клопотенко и его организация "Культ Фуд". Они помогут объединить и упорядочить имеющийся опыт подразделений по организации питания. Об этом сообщили в телеграмм-канале Министерстве обороны.

Минобороны создадут практический сборник рецептов для военных поваров и всех тех, кто отвечает за питание в подразделениях. Он станет поддержкой для тех, кто ежедневно готовит для войска, и поможет сделать рацион бойцов более разнообразным.

Питание в армии является более сложным процессом, чем может показаться. Защитники сталкиваются с различными трудностями: преимущественно у военных поваров нет профильного образования, не существует алгоритмов их работы, также могут возникать проблемы с условиями и оборудованием.

Поэтому проект "Готовим к бою" стремится получить обратную связь от подразделений. Кроме сборника, команда планирует проводить для поваров обучение, а еще записать короткие видеорецепты, чтобы максимально упростить работу защитников на кухне.

Агентство оборонных закупок и ОО "Культ Фуд" подписали меморандум – они совместно будут работать над рецептами, обучением для поваров и отзывами от самих подразделений.

Различные подразделения и профильные государственные агентства уже внедряют полезные наработки на местах, поэтому цель сотрудничества – не "изобретать велосипед", а консолидировать лучшие практики и сделать их доступными шире. Верю, что вместе мы сможем привлечь к процессу как можно больше профессионалов,

ДОТ и Клопотенко создадут рецепты для ВСУ / Фото из телеграмма Минобороны

Отметим, в апреле 2025 года ДОТ Минобороны оштрафовал некоторых поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 миллионов гривен. Была обнаружена фальсифицированная продукция и изделия, не соответствующие государственным стандартам.

Что известно о Евгении Клопотенко?