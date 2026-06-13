Официально муж и жена: Евгений Клопотенко женился на Екатерине Воскресенской

В субботу, 13 июня, стало известно о появлении новой звездной семьи. Ресторатор и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко и предпринимательница, основательница туристического бюро Viter Vie Екатерина Воскресенская официально зарегистрировали брак.

Молодожены показали трогательные кадры со свадьбы, которые не смог испортить даже дождь.

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Что известно о свадьбе Клопотенко и Вознесенской?

Свадебная церемония прошла с акцентом на украинские традиции. Во время празднования молодожены попали под дождь и промокли, однако это только добавило особой атмосферы торжеству. По крайней мере, молодожены точно насладились такой погодой и даже с удовольствием прогулялись по лужам.

Свадьба Клопотенко и Воскресенской: смотрите видео

Свадьба и фотосессия состоялись в ботаническом саду имени академика Фомина в Киеве. Невеста выбрала сдержанное платье цвета слоновой кости с длинным фатой, а 39-летний жених был в кремовой рубашке с вышивкой и поясом, льняной юбке и своей любимой обуви – кроссовках. Обручальные кольца пара выбрала в украинском ювелирном доме KOCHUT.

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"Официально муж и жена", – лаконично написала пара в сети под фото, а вместо подарков молодожены призвали поддержать благотворительный сбор. В комментариях они получили многочисленные поздравления от публичных лиц и подписчиков. Ранее Клопотенко также рассказывал о намерении заключить брачный договор.

Напомним, что Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская познакомились в 2023 году во время благотворительного ужина в Карпатах. После этого они начали общаться онлайн в мессенджерах, а впоследствии шеф-повар пригласил Екатерину на свидание, и их общение перешло в отношения.