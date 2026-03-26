Я месяц пил, – танцовщик Евгений Кот откровенно рассказал о панических атаках и страхе выходить из дома

Известный украинский танцовщик Евгений Кот впервые откровенно поделился сложным периодом в своей жизни, связанным с приемом антидепрессантов, алкоголем и паническими атаками.

Об этом он сказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Щербач.

В 2019 году перед участием в шоу "Танцы со звездами" у хорегорафа начались панические атаки. Лечение транквилизаторами и антидепрессантами не дало ожидаемого результата. Более того – после завершения курса его состояние только ухудшилось. "Ты пьешь – тебе дает, только ты сходишь – становится в три раза хуже", – признался он.

После завершения танцевального проекта Кот пережил особенно сложный период. Он рассказал, что в течение месяца регулярно употреблял алкоголь.

Я месяц пил. Декабрь я просто пил. Вечером перед сном – бутылочку вина, а то и полторы-две. Дома, сам,

– вспомнил танцовщик.

Уже через несколько недель ситуация резко ухудшилась: в январе, по словам Кота, он фактически перестал выходить из дома из-за сильных панических атак. "У меня панички были три раза в день", – признался Евгений. Он объяснил, что боялся выходить на улицу, ведь переживал, что с ним может что-то произойти, тогда как дома чувствовал себя безопаснее – там, в случае чего, могли быстрее помочь. В конце концов артист обратился за помощью к психологу, что очень ему помогло.

Интервью с Евгением Котом: смотрите видео онлайн

