Я месяц пил, – танцовщик Евгений Кот откровенно рассказал о панических атаках и страхе выходить из дома
- Танцовщик Евгений Кот рассказал о панических атаках и употреблении алкоголя после шоу "Танцы со звездами".
- Он обратился за помощью к психологу, что помогло улучшить его состояние.
Известный украинский танцовщик Евгений Кот впервые откровенно поделился сложным периодом в своей жизни, связанным с приемом антидепрессантов, алкоголем и паническими атаками.
Об этом он сказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Щербач.
В 2019 году перед участием в шоу "Танцы со звездами" у хорегорафа начались панические атаки. Лечение транквилизаторами и антидепрессантами не дало ожидаемого результата. Более того – после завершения курса его состояние только ухудшилось. "Ты пьешь – тебе дает, только ты сходишь – становится в три раза хуже", – признался он.
После завершения танцевального проекта Кот пережил особенно сложный период. Он рассказал, что в течение месяца регулярно употреблял алкоголь.
Я месяц пил. Декабрь я просто пил. Вечером перед сном – бутылочку вина, а то и полторы-две. Дома, сам,
– вспомнил танцовщик.
Уже через несколько недель ситуация резко ухудшилась: в январе, по словам Кота, он фактически перестал выходить из дома из-за сильных панических атак. "У меня панички были три раза в день", – признался Евгений. Он объяснил, что боялся выходить на улицу, ведь переживал, что с ним может что-то произойти, тогда как дома чувствовал себя безопаснее – там, в случае чего, могли быстрее помочь. В конце концов артист обратился за помощью к психологу, что очень ему помогло.
Кто еще из звезд признавался в проблемах с алкоголем?
- Певица Lida Lee (настоящее имя – Лидия Скорубская) делилась, что после начала полномасштабного вторжения пережила тяжелый жизненный период. Она тогда завершила длительные отношения, потеряла работу и чувствовала себя опустошенной. В конце концов, как призналась артистка, обычный бокал вина постепенно перерос в значительно более серьезную проблему.
- О непростых отношениях с алкоголем в прошлом также говорила певица MamaRika. Она вспоминала, что в юности злоупотребляла алкоголем и в этот период находилась в "полной эмоциональной яме".
- Украинская стендап-комикесса Алла Волкова также откровенно рассказывала о зависимости. Она употребляла алкоголь ежедневно в течение трех лет – с 2021 до 2024 года. Переломным моментом для Аллы стала беременность: именно тогда она полностью отказалась от алкоголя. В апреле прошлого года комикеса родила дочь.