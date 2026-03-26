Про це він сказав в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач.

У 2019 році перед участю в шоу "Танці з зірками" в хорегорафа почалися панічні атаки. Лікування транквілізаторами та антидепресантами не дало очікуваного результату. Ба більше – після завершення курсу його стан лише погіршився. "Ти п'єш – тобі дає, тільки ти сходиш – стає в три рази гірше", – зізнався він.

Після завершення танцювального проєкту Кот пережив особливо складний період. Він розповів, що протягом місяця регулярно вживав алкоголь.

Я місяць пив. Грудень я просто пив. Ввечері перед сном – пляшечку вина, а то і півтори-дві. Вдома, сам,

– пригадав танцівник.

Уже за кілька тижнів ситуація різко погіршилася: у січні, за словами Кота, він фактично перестав виходити з дому через сильні панічні атаки. "У мене панічки були три рази на день", – зізнався Євген. Він пояснив, що боявся виходити на вулицю, адже переживав, що з ним може щось статися, тоді як удома почувався безпечніше – там, у разі чого, могли швидше допомогти. Зрештою артист звернувся по допомогу до психолога, що дуже йому допомогло.

