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20 января 2025, 10:44
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После скандального развода: Евгения Эмеральд намекнула на новый роман

Мария Примыч

Бывшая военная Евгения Эмеральд намекнула на новый роман. Она заинтриговала подписчиков фото с загадочным мужчиной.

Однако подробностями женщина не поделилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Эмеральд.

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Евгения Эмеральд опубликовала новые фотографии в инстаграм-сторис и поставила геолокацию Австрия. Поэтому, вероятно, она вместе с таинственным мужчиной сейчас находится там. Романтические фото, судя по отметке, они сделали в Вене. Бывшая военная выглядит счастливой: она нежно обнимает мужа и улыбается.

Я все сказала,
– подписала одну из фотографий Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд с загадочным мужчиной / Скриншот из инстаграма

Евгения Эмеральд намекнула на новый роман / Скриншот из инстаграма

Что известно о личной жизни Евгении Эмеральд

  • Напомним, что Евгения Эмеральд была замужем за военным Евгением Стипанюком, с которым познакомилась на службе. У бывших супругов родилась дочь, которую они назвали Афиной.
  • Некоторое время в сети ходили слухи о разводе пары, а в октябре 2023 года Эмаральд официально подтвердила эту информацию. Впоследствии она обвинила Стипанюка в домашнем насилии. Через некоторое время бывшая военная заявила, что он изменял ей, когда женщина была беременной.
  • В ноябре 2023 года Евгения Эмеральд сообщила, что экс-супругу запретили видеться с дочерью. Ранее женщина заявляла, что хочет лишить его родительских прав.