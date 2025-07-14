После заявлений о домашнем насилии и шантаже: Евгения Эмеральд помирилась с экс-супругом
- Евгения Эмеральд помирилась с экс-супругом Евгением Стипанюком после обвинений в домашнем насилии, чтобы совместно воспитывать дочь Афину.
- Стипанюк начал регулярно общаться с дочерью, изменил образ жизни, а Эмеральд стала мягче, что позволило им наладить хорошие отношения.
Бывшая военная Евгения Эмеральд неожиданно рассказала, что наладила отношения с экс-супругом Евгением Стипанюком. Ранее она публично обвиняла его в домашнем насилии и даже хотела лишить родительских прав.
Теперь Эмеральд отметила, что они в хороших отношениях с бывшим мужем. Сообщает Show 24 со ссылкой на РБК-Украина.
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Так, по словам Евгении, они со Стипанюком смогли найти общий язык ради ребенка.
Сейчас мы в очень хороших отношениях. И это не магия – это выбор. Потому что когда взрослые люди обижают друг друга – это одно. Но есть дети. Они не виноваты в ошибках родителей,
– отметила Эмеральд.
Она призналась, что сама предложила бывшему мужу снова стать частью жизни их дочери Афины. Евгения рассказала, что с весны Стипанюк начал регулярно общаться с ребенком, дарит подарки, проявляет внимание и поддержку.
Я не ожидала, что это возможно – но так случилось. Наш пример – о том, что даже после большого конфликта можно договориться. Надо думать не только о собственной гордости, но и о детях,
– объяснила женщина.
Она добавила, что бывший муж обратился к психологу, перестал употреблять алкоголь и ведет здоровый образ жизни.
Каждый вынес свой урок, и мы стали лучше. Я очень горжусь, что во мне нашлось столько силы, чтобы пройти это и остаться доброй, сильной, ресурсной женщиной,
– подчеркнула Эмеральд.
Что известно об отношениях Эмеральд и Стипанюка
- Бывшие супруги познакомились на фронте. В октябре 2022-го пара поженилась, а весной 2023 года у них родилась дочь Афина.
- Но уже через год Евгения и Евгений объявили о разводе. Эмеральд публично рассказала о домашнем насилии: угрозы, оскорбления, шантаж.
- После этого суд запретил мужчине приближаться к Евгении и Афине, а также временно прекратил его контакт с дочерью. Против Стипанюка открыли два уголовных производства. Эмеральд также обвиняла его в измене и делилась историями других женщин, которые якобы тоже страдали от его агрессии.
- Сейчас они не пара, но поддерживают хорошие отношения, чтобы совместно воспитывать дочь.