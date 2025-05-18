Представительница Польши, которую сравнивают с Русланой, поразила энергичным номером на Евровидении-2025

В финале Евровидения-2025 выступила Юстина Стечковская – представительница Польши. Певица представила зажигательный и драйвовый номер и песню GAJA.

52-летняя Юстина Стечковская (Justyna Steczkowska) представила Польшу в финале под номером 15, передает Show 24. В соцсетях украинские еврофаны называют ее "польской Русланой".

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Юстина Стечковская, у которой почти четыре октавы диапазона, представила в финале Евровидения зажигательный номер. В черном блестящем костюме она продемонстрировала не только невероятный вокал, но и хореографию.

Во время исполнения трека GAJA ей удавалось бегать, подниматься над сценой и даже играть на скрипке. Также зрителям показали большого графического дракона, словно в "Игре престолов".

Юстина Стечковская – GAJA: смотрите видео онлайн

В соцсетях Юстину Стечковскую сравнивают с Русланой – победительницей Евровидения-2004 от Украины. Зрителям кажется сходным внешность артисток и их номера. Ведь и в "Диких танцах", и в GAJA ощутимый бешеный драйв.

"Вокал прикольный, но почему это "Дикие танцы?";

"Почему выступление похоже на Руслану в 2004?";

"В Польше топовое выступление, она точно займет первые места";

"Это было мощно";

"А-ля современная Руслана";

"Энергия просто бешеная";

"Дайнерис".

Что известно о представительнице Польши

Юстина Стечковская вышла на сцену Евровидения уже во второй раз. В 1995 году она впервые приняла участие в конкурсе. Так артистка установила рекорд по самому длинному интервалу между выступлениями на Евровидении.

Ее трек GAJA отсылает слушателей к богине Гее, которая олицетворяет Землю в мифологии. Певица словно перевоплощается в эту богиню и поет о своей самой большой силе – любви.