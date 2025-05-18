52-летняя Юстина Стечковская (Justyna Steczkowska) представила Польшу в финале под номером 15, передает Show 24. В соцсетях украинские еврофаны называют ее "польской Русланой".
К слову Какая страна победит в этом году: текстовая трансляция гранд-финала Евровидения-2025
Юстина Стечковская, у которой почти четыре октавы диапазона, представила в финале Евровидения зажигательный номер. В черном блестящем костюме она продемонстрировала не только невероятный вокал, но и хореографию.
Во время исполнения трека GAJA ей удавалось бегать, подниматься над сценой и даже играть на скрипке. Также зрителям показали большого графического дракона, словно в "Игре престолов".
Юстина Стечковская – GAJA: смотрите видео онлайн
В соцсетях Юстину Стечковскую сравнивают с Русланой – победительницей Евровидения-2004 от Украины. Зрителям кажется сходным внешность артисток и их номера. Ведь и в "Диких танцах", и в GAJA ощутимый бешеный драйв.
- "Вокал прикольный, но почему это "Дикие танцы?";
- "Почему выступление похоже на Руслану в 2004?";
- "В Польше топовое выступление, она точно займет первые места";
- "Это было мощно";
- "А-ля современная Руслана";
- "Энергия просто бешеная";
- "Дайнерис".
Что известно о представительнице Польши
Юстина Стечковская вышла на сцену Евровидения уже во второй раз. В 1995 году она впервые приняла участие в конкурсе. Так артистка установила рекорд по самому длинному интервалу между выступлениями на Евровидении.
Ее трек GAJA отсылает слушателей к богине Гее, которая олицетворяет Землю в мифологии. Певица словно перевоплощается в эту богиню и поет о своей самой большой силе – любви.