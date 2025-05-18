52-річна Юстина Стечковська (Justyna Steczkowska) представила Польщу у фіналі під номером 15, передає Show 24. У соцмережах українські єврофани називають її "польською Русланою".
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Юстина Стечковська, в якої майже чотири октави діапазону, представила у фіналі Євробачення запальний номер. У чорному блискучому костюмі вона продемонструвала не тільки неймовірний вокал, але й хореографію.
Під час виконання треку GAJA їй вдавалося бігати, здійматися над сценою та навіть грати на скрипці. Також глядачам показали великого графічного дракона, немов у "Грі престолів".
Юстина Стечковська – GAJA: дивіться відео онлайн
У соцмережах Юстину Стечковську порівнюють з Русланою – переможницею Євробачення-2004 від України. Глядачам здається подібним зовнішність артисток та їхні номери. Адже і в "Диких танцях", і в GAJA відчутний шалений драйв.
- "Вокал прикольний, але чому це "Дикі танці?";
- "Чому виступ схожий на Руслану у 2004?";
- "У Польщі топовий виступ, вона точно посяде перші місця";
- "Це було потужно";
- "А-ля сучасна Руслана";
- "Енергія просто шалена";
- "Дайнеріс".
Що відомо про представницю Польщі
Юстина Стечковська вийшла на сцену Євробачення вже вдруге. У 1995 році вона вперше взяла участь у конкурсі. Так артистка встановила рекорд за найдовшим інтервалом між виступами на Євробаченні.
Її трек GAJA відсилає слухачів до богині Геї, що уособлює Землю в міфології. Авторка немов перевтілюється в цю богиню та співає про свою найбільшу силу – любов.