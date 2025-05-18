52-річна Юстина Стечковська (Justyna Steczkowska) представила Польщу у фіналі під номером 15, передає Show 24. У соцмережах українські єврофани називають її "польською Русланою".

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Юстина Стечковська, в якої майже чотири октави діапазону, представила у фіналі Євробачення запальний номер. У чорному блискучому костюмі вона продемонструвала не тільки неймовірний вокал, але й хореографію.

Під час виконання треку GAJA їй вдавалося бігати, здійматися над сценою та навіть грати на скрипці. Також глядачам показали великого графічного дракона, немов у "Грі престолів".

Юстина Стечковська – GAJA: дивіться відео онлайн

У соцмережах Юстину Стечковську порівнюють з Русланою – переможницею Євробачення-2004 від України. Глядачам здається подібним зовнішність артисток та їхні номери. Адже і в "Диких танцях", і в GAJA відчутний шалений драйв.

"Вокал прикольний, але чому це "Дикі танці?";

"Чому виступ схожий на Руслану у 2004?";

"У Польщі топовий виступ, вона точно посяде перші місця";

"Це було потужно";

"А-ля сучасна Руслана";

"Енергія просто шалена";

"Дайнеріс".

Що відомо про представницю Польщі

Юстина Стечковська вийшла на сцену Євробачення вже вдруге. У 1995 році вона вперше взяла участь у конкурсі. Так артистка встановила рекорд за найдовшим інтервалом між виступами на Євробаченні.

Її трек GAJA відсилає слухачів до богині Геї, що уособлює Землю в міфології. Авторка немов перевтілюється в цю богиню та співає про свою найбільшу силу – любов.