Держим кулаки за Украину, – интервью с представительницей Польши на Евровидении 2025

В швейцарском Базеле сейчас в разгаре подготовка к песенному конкурсу Евровидение – участники проводят свои первые репетиции на арене.

Одной из первых на сцену Евровидения в этом году вышла представительница Польши Юстина Стечковская. И для нее это не первый опыт, ведь она представляла свою страну на конкурсе в 1995 году, где заняла 18-е место.

В прошлом году она попыталась вернуться впервые, однако не получилось, но в этом году она все-таки выступит на сцене конкурса.

Чем будет поражать на Евровидении Юстина Стечковская, как организаторы не позволяли ей воплотить важную деталь номера, что она думает о песне группы Ziferblat и как помогает украинцам во время полномасштабной войны – читайте в эксклюзивном интервью представительницы Польши на Евровидении для 24 Канала.

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О первой репетиции в Базеле

У тебя уже проходила первая репетиция на сцене в Базеле, поэтому прежде всего хочу спросить: какие твои впечатления?

У нас есть еще немного нюансов, потому что все здесь еще учатся. Но мы уверены, что следующая репетиция будет лучше для всех. Это же была только первая.

Ваш номер полностью готов или нужно что-то изменить либо доработать?

В самом номере у нас готово все. Но нам еще нужно изменить ракурсы камер, но это должна решать телевизионная команда, потому что нас не устраивало то, что мы видели на экране. Мы хотим довести все до идеала.

Однако те ракурсы – не беда. Я уверена, все на следующей репетиции будет хорошо.



Юстина Стечковская / Фото EBU

Какие твои ожидания от конкурса? На какой результат надеешься?

Знаешь, я не думаю о результате. У нас лозунг "Объединенные музыкой", это не спорт, где есть соревнования и четкий результат. Для меня результат в том, что мы здесь и вместе.

Евровидение – это хорошие люди, прекрасный праздник и замечательная музыка. Это фантастическое время для нас всех и это не история о победе, а о встрече людей со всего мира.

В этом году ты будешь выступать с песней Gaja ("Гея"). Что ты хочешь ею сказать миру?

Это послание для всех. Gaja – это наш дом. Мы должны помнить об уважении к ней. Она нуждается в нашей любви. Она нуждается в том, чтобы мы думали о ней, держали ее в сердце. Это важно. Мы постоянно забываем об этом.

Это песня о человечестве в контексте Вселенной. Я всегда ищу ответы на вопрос: "Какова цель жизни?", "Почему мы здесь?", "Что с нашими душами?", "Как стать лучшим человеком?" – и, собственно, об этом моя песня.

Юстина Стечковская – Gaja: смотрите видео

Почему Юстина вернулась на Евровидение

Ты уже участвовала в Евровидении 30 лет назад, в 1995 году в Дублине. Что с тех пор претерпело наибольшие изменения?

Изменилась музыка. Раньше все было вживую – был большой оркестр, инструменты. Сейчас только вокал вживую, все остальное – под фонограмму. И это большое изменение. Да что тут сказать – мир изменился.

И все же мы говорим о Евровидении, и вот это "видение", то есть визуальная часть, теперь так же важна, как и музыка.

Раньше была только музыка, а сейчас – все вместе.

Выступление Юстины Стечковской на Евровидении 1995: смотрите видео

Почему ты решила вернуться на Евровидение?

Два года назад я начала думать об этом. Первой мотивацией стало то, что я выпустила тогда новый, уже 19-й, альбом "WITCH-ET Tahoro" и хотела, чтобы его услышали как можно больше людей. Есть ли для этого лучшее место, чем Евровидение?

Этот альбом, вероятно, самый важный в моей карьере. В нем я рассказываю о человечестве, смысле нашей жизни. И я была бы очень счастлива, если бы люди задумались о том, кем мы есть и куда идем. Это тема, над которой я работаю годами, и я хочу, чтобы музыка помогала нам расширять мировоззрение.

В прошлом году тебе не удалось вернуться на конкурс, потому что ты заняла второе место на внутреннем отборе. Знала ли ты уже тогда, что попробуешь еще раз?

Мне в прошлом году не хватило одного балла. Тогда представителя Польши выбирала внутренняя комиссия канала TVP, поэтому люди не голосовали.

Но мои фанаты уговорили меня попробовать еще раз. И в этот раз я победила с большим отрывом – голосовали у нас только телезрители.

Юстина Стечковская – WITCH-ET Tahoro: смотрите видео

У тебя невероятный вокал, который не может не впечатлять. Кроме того, ты сочетаешь его с танцами и трюками на сцене. Как долго ты работала для такого результата?

Я на сцене с 3-х лет. И все это время я стараюсь быть лучше, чем я была вчера. Делать все эти вещи на сцене сложно, потому что надо не только двигаться, а и петь одновременно. Например, висеть над сценой и петь в третьей октаве – это очень сложно.

Но я стараюсь это делать и я делаю. Так что это постоянная работа над собой. Хочешь быть лучшим – нужно ежедневно работать для этого. Вот и все.

Организаторы запрещали летать над сценой

Раньше я видел информацию, что организаторы запретили тебе летать над сценой. Это правда?

Да, правда. Когда мы приехали сюда, нам сказали, что это сложно, но они постараются сделать как можно лучше. Для нас пытались сделать специальную конструкцию, потому что это якобы было бы безопаснее. Хотя это было и сложнее, и опаснее, и выглядело не очень.

Но мы боролись за свое, так что я буду летать. Я буду летать так, как и у нас на национальном отборе. И я счастлива от этого, потому что это выглядит невероятно.



Кадр с репетиции Юстины в Базеле / Фото EBU

О встрече с группой Ziferblat

Ты уже познакомилась со многими нынешними участниками, но какая встреча для тебя была наиболее особенной?

Первая песня, которую я услышала в этом году, это была посня Ziferblat. Мне ее показала девушка моего сына. И я тогда сказала: "О Боже, какая прекрасная песня". Когда я была в бассейне, я попыталась спеть эту первую ноту, потому что это на самом деле очень красивая.

Юстина Стечковская исполняет песню Ziferblat: смотрите видео

И в тот день, когда мы встретились с ребятами, я была очень счастлива. Мы обнялись и это было очень приятно – встретить их и спеть вместе. Ziferblat очень милые и у них очень хорошая песня, поэтому мы будем держать за них кулаки.

Знаю, что в прошлом году они тоже пробовали попасть на Евровидение. Их песня тогда была прекрасна, и нынешняя также. Они очень милые и талантливые, так что им поцелуй от нас!

Есть ли у тебя свои фавориты в этом году?

Ой, это действительно сложный вопрос, потому что в этом году много замечательных песен и сильных голосов. Поэтому я не могу ответить, потому что это не одна песня и не один артист. Я думаю, нас ждет замечательный концерт.

О помощи украинским беженцам

В Украине мы живем в действительно тяжелые времена, но я уверен, что ты знаешь об этом. Я знаю, что ты помогаешь украинцам, можешь рассказать об этом больше?

В моем доме работает замечательный человек, она из Украины. Хотя сложно говорить, что она "работает", потому что она уже является членом нашей семьи, она у нас хозяйка. Мы очень любим ее.

Когда началась война, это было действительно очень страшно. Я и мой брат пригласили тех, кто был вынужден бежать от войны, в свой дом и они жили с нами. У нас жила замечательная семья с детьми и также беременная женщина. Мы все жили вместе в течение месяца.

Мы каждый день много разговаривали. Но это было трудно для них, потому что они скучали по дому и хотели вернуться в Украину, но возвращаться с детьми было опасно.

Мы с ними стали друзьями и до сих пор поддерживаем связь. И, если честно, мы восхищены их отвагой. Они, несмотря на все, хотели вернуться домой и сделали это, и несмотря на все угрозы живут там. Они все еще в наших сердцах. Мы поддерживаем связь, и я верю, что мы встретимся снова.

Спасибо тебе за разговор и за поддержку Украины. Желаю отличного выступления в полуфинале.

И я благодарю тебя. Мы будем держать кулаки за Ziferblat.

Юстина Стечковская выступит в первом полуфинале Евровидения 13 мая под номером 2. В тот же день будет выступать и Украина.